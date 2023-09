Megawati Sentil Emak-emak Lagi, Belanja Baju Baru tetapi Antre Migor

Erwin C. Sihombing

Tangkapan layar Megawati Soekarnoputri memberi sambutan dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022). Megawati menyentil perilaku ibu-ibu yang berbondong-bondong ke pasar beli baju baru tetapi antre membeli migor.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menyentil perilaku emak-emak. Kali ini Mega mengaku bingung melihat banyak ibu-ibu memadati pasar untuk beli baju baru padahal belum lama ini mereka mengantre membeli minyak goreng (migor).

Pernyataan tersebut disampaikan Mega saat memberi sambutan Kick Off Pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022). Dia menilai fenomena tersebut perlu diriset untuk memastikan kondisi keekonomian negara sekarang ini.

"Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat dilepaskannya aturan PPKM ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung, mereka antre minyak, minyak goreng," kata Mega.

Mega menyampaikan sambutannya selaku Ketua Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), secara virtual. Turut hadir menyaksikan sambutan Mega Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Mendagri Tito Karnavian dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Apakah benar kita jatuh ke dalam depresi? No, no, no. Tiga kali ya, tidak, tidak, tidak," kata Mega.

Mega menilai Indonesia secara historis telah mengalami berbagai rintangan, krisis ekonomi, krisis horisontal, termasuk krisis global keuangan. "Tetapi kita survive," tuturnya.

Baca Juga: Bawaslu Minta Mendagri Bina Kepala Daerah yang Kampanyekan Ganjar

Dia meminta BRIDA mampu mengambil peran dalam memotret kondisi riil di daerah. Begitu pula kepala daerah untuk meningkatkan perannya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga ekonomi.

"Bagaimana permainan kepala daerah, kalau kita dalam mengelola pemerintahan ini lalu kita membiarkan saja, apakah itu tidak menurunkan devisa kita? Apakah itu tidak membuat keuangan kita morat-marit," tuturnya.

Sebelumnya Mega pernah menyentil emak-emak yang mau mengantre lama untuk membeli migor. Padahal terdapat banyak alternatif yang bisa digunakan kaum ibu untuk memasak.

Baca Juga: Megawati Kunjungi Museum Nasional Pasca Kebakaran

Pernyataan tersebut menuai kontroversi dan kritikan tajam dari masyarakat. Mega meresponsnya dengan menggelar acara "Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng" di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, akhir Maret 2022.