Megawati Tak Umumkan Nama Capres di HUT PDIP, Semua Kena \'Prank\'

Banyak pihak meyakini bahwa PDIP akan mengumumkan nama calon presiden (capres), pada acara HUT ke-50 PDIP. Sayangnya, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan masih belum mau mengungkapkan siapa sosok capres yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Megawati memahami bahwa banyak pihak yang menantikan pengumuman nama capres yang akan diusung partainya. Namun desakan itu tidak bisa mengubah pendiriannya untuk tetap merahasiakan nama sosok yang bakal diusungnya.

"Ngopo toh yo, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu-tunggu kalau orang main taruhan sudah masang. Sing arep yang diumumke Ibu sopo," kata Megawati saat memberi pidato politiknya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).

Ucapan Megawati disambut riuh tepuk tangan ribuan kadernya. Tak hanya itu, ia pun dengan sengaja menyelipkan sebuah candaan, soal keengganan dirinya mengumumkan capresnya saat ini. "Ya nanti dahulu, memangnya aku, situ tepuk tangan, mau tergiur umumkan. Enggak," tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa dirinya sebagai Ketum yang terpilih melalui Kongres partai, memiliki kewenangan untuk mengusung capres yang akan bertanding pada Pemilu 2024 sembari menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya, agar terlihat keren dan elegan.

"Iya dong, kan mesti keren kan, saya ketum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh kongres partai diberikan lah, ketum terpilih hak prerogratif siapa yang akan dicalonkan. Saiki nungguin enggak ada, ini urusan saya," terangnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pembicaraan siapa sosok yang akan diusung menjadi capres PDIP sudah pernah didiskusikan antara Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski tidak menyatakan secara langsung bahwa pengumuman capres akan disampaikan Megawati saat pidato politik, namun cukup menyiratkan bahwa PDIP sudah memiliki nama sosok yang akan diusung. Hal ini tentu akan menarik rasa penasaran masyarakat soal siapa sosok yang bakal dijagokan PDIP dalam Pemilu 2024.

“Ya tentu saja (membicarakan ini dengan pak Jokowi). Apalagi kami berbicara tentang sustainability of the leader and policy, sehingga antara Bung Karno, Ibu Mega, pak Jokowi dan capres yang akan datang itu, merupakan satu kesatuan yang terus membawa kemajuan bagi Indonesia raya kita,” terang Hasto saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Senin (9/1/2023).