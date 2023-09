Memasuki Season 4, \'Garage Life\' Kembali Hadir di NET TV

Konten reality show otomotif pertama di Indonesia, 'Garage Life', kembali hadir di NET TV. Memasuki season keempat, program 'Garage Life' akan kembali dipandu trio penggila otomotif, Veroland, Iman Kusumo, dan Jujuk Margono dengan menghadirkan berbagai event dan produk otomotif baru maupun klasik yang menarik untuk disimak. 'Garage Life' Season 4 akan tayang di NET TV mulai 16 Oktober 2022, setiap hari Minggu, pukul 22.30 WIB.

Menurut Direktur Konten NET, Sambodo, 'Garage Life' Season 4 akan menghadirkan sebuah 'story' menarik perjalanan menyusuri jalur-jalur seru dari ketiga host yang memang 'penggila' otomotif sambil membahas update beberapa modifikasi terbaru otomotif saat ini.

"Program 'Garage Life' Season 4 akan mengulik lebih dalam beberapa temuan kreatif produk otomotif unik, klasik, dan bahkan langka bersama ketiga host-nya. Konten ini juga akan memberikan penontonnya pengalaman baru serta inspirasi dalam mengembangkan produk otomotif miliknya yang dikemas dalam konten apik yang menghibur," papar Sambodo dalam keterangannya kepada Inilah.com, Minggu (9/10/2022).

'Garage Life' merupakan sebuah reality show otomotif pertama di Indonesia yang diproduksi dan tayang di NET TV. Program 'Garage Life' pertama kali mengudara di NET TV pada November 2016 dan menjadi barometer konten seputar dunia otomotif yang memperkenalkan budaya kustom otomotif.

Kustom kultur dalam industri otomotif merupakan sebuah neologisme atau bentukan kata baru yang menggambarkan karya seni modifikasi otomotif, gaya hidup berkendara, dan membangun otomotif, yang cukup dikenal di AS dari tahun 1950. Skema ini mengalami perkembangan yang pesat dan menyebar di Asia, termasuk Indonesia dan juga Jepang yang memiliki beberapa event kustom kultur. 'Garage Life' Season 4 juga akan menjadi bagian dari konten inovasi over the top NETVERSE.

Produser Garage Life Bima Indra Sakti menyampaikan bahwa konten ini akan menghadirkan beberapa project-project modifikasi otomotif yang sempat tak terlihat saat pandemi.

"Bisa dibilang 'Garage Life' Season 4 merupakan sebuah season perjuangan dimana kami memulai kembali beberapa project tentang modifikasi otomotif yang terhenti saat pandemi. Dalam season terbaru ini kami akan menghadirkan perjalanan menarik ketiga host dan beberapa project modifikasi otomotif kejutan setiap pekannya di NET TV. Mudah-mudahan 'Garage Life' dapat menjadi konten inspiratif yang menghibur dan memotivasi pemirsanya dalam memelihara dan mengembangkan performa kendaraannya," jelas Bima.

Konten 'Garage Life' menghadirkan perjalanan tiga sekawan; Veroland, Iman Kusumo, dan Jujuk Margono, yang masing-masing memiliki karakter kuat di bidang otomotif.

Veroland merupakan modifikator pertama dari Indonesia yang mengikuti American Motorcycle Dealer World Championship of Custom Bike Building di tahun 2018. Veroland dikenal dengan bakatnya memodifikasi berbagai macam jenis motor dan mobil, khususnya dalam seni men-chop motor-motor bermesin besar. Berkat kemampuannya, pria yang akrab disapa Vero ini sering kali diuandang menjadi tamu di event-event dalam dan luar negeri. Setelah bertahun-tahun menekuni hobinya, Vero membuat bengkelnya sendiri yang bernama KickAssChoppers, untuk membuat modifikasi berbagai kendaraan bermotor.

Selain Vero juga terdapat modifikator otomotif Imam Kusumo yang dikenal kuat dalam bidang kustom kultur otomotif. Awalnya, Iman merasa dikecewakan oleh beberapa bengkel yang merestorasi dan modifikasi motor dan mobil untuknya. Setelah itu, Iman membuat proyek sendiri di garasinya bersama beberapa teman dekatnya. Berkat hasil kerjanya yang menakjubkan dan detil, nama Iman mulai dikenal banyak orang dan memutuskan untuk membuka bengkelnya sendiri yang bernama Gearhead Monkey Garage untuk publik.

Keduanya akan berpetualang bersama Jujuk Margono, petualang bermotor yang juga seorang jurnalis otomotif pecinta kustom motor dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Jujuk mengawali kariernya sebagai jurnalis otomotif pada 2005 dan memiliki minat serta pengetahuan terhadap kendaraan bermotor, serta kedekatannya dengan banyak komunitas otomotif. Jujuk juga seorang kreator konten digital yang biasa berbagi banyak hal seputar dunia otomotif.

Sebagai seorang jurnalis, Jujuk pernah melakukan wawancara eksklusif dengan beberapa orang yang punya nama besar di dunia otomotif, di antaranya adalah Jorge Lorenzo (Juara Dunia MotoGP), Sung Kang (aktor Fast and Furious), Shige Suganuma (pemilik Mooneyes), Steve Caballero (skater dunia), dan masih banyak lainnya.