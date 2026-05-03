Berapa Ongkos dari Karawaci ke Jakarta Selatan? Ini Rincian dan Waktu Tempuhnya

Ilustrasi bingung memilih antara menggunakan kendaraan pribadi atau umum

Tiga puluh tahun yang lalu, Karawaci mungkin bisa dikatakan sebagai kota swasta dan tempat tinggal terbaik karena punya akses jalan tol langsung menuju Jakarta.

Menurut opini pribadi tim inilah.com, Karawaci menjadi daerah yang sangat tertinggal dari kota swasta di sekitarnya, khususnya dalam fasilitas transportasi umum.

Tidak ada banyak pilihan transportasi umum yang bisa digunakan dari daerah ini. Ditambah dengan banyaknya perumahan di sekitarnya, membuat jalur tol satu-satunya menuju Jakarta, menjadi “jalur neraka” bagi para pejuang rupiah.

Pilihan Transportasi dan Estimasi Ongkos dari Karawaci ke Jakarta Selatan

1. Mobil Pribadi

Gambaran perjalanan dari Karawaci ke Jakarta Selatan

Mobil menjadi pilihan utama bagi warga Karawaci dan sekitarnya untuk mobilitas sehari-hari, termasuk untuk pergi kerja.

Terdapat dua akses menuju Tol Jakarta Merak, melalui Karawaci Utara (Hypermart Cyberpark) dan Karawaci Barat (Lippo Village).

Bagi yang ingin menuju Jakarta Barat, bisa keluar di Pintu Tol Kebon Jeruk atau Tomang dengan tarif tol sebesar Rp8.000.

Sementara bagi yang menuju Jakarta Selatan, seperti PIM, bisa keluar di Tol Lingkar Barat (JORR) lalu melanjutkan perjalanan ke Pondok Indah atau Cilandak.

Total biaya tol untuk rute ini lebih mahal, yaitu Rp25.000 (Rp8.000 + Rp17.000).

Waktu tempuh menuju Tomang maupun Pondok Indah sama-sama di antara 1,5 hingga 2,5 jam. Mengingat kondisi lalu lintasnya yang cukup “anomali”, disarankan untuk berangkat setidaknya 3-4 jam lebih awal, terutama di akhir pekan.

2. Motor Pribadi

Selain mobil, sepeda motor juga menjadi andalan warga Karawaci dan sekitarnya, termasuk tim inilah.com untuk bepergian.

Kendaraan ini jauh lebih murah, cepat, dan efisien dibandingkan transportasi umum dan mobil pribadi.

Dengan mengisi bahan bakar Pertamax senilai Rp300.000, kamu bisa menempuh jarak 25-35 km dengan estimasi waktu tempuh 1,5 jam dalam satu kali perjalanan.

Bonusnya, kamu bisa mampir kemana-mana sebebasnya tanpa harus menyiapkan dana transportasi tambahan, kecuali parkir.

Ada tiga opsi rute yang bisa dipilih sesuai tujuan utamanya, seperti melalui Ciledug, Bintaro/Pesanggrahan, atau BSD.

Bagi yang ingin ke PIM, disarankan melalui jalur Bintaro karena lalu lintasnya jauh lebih bersahabat, nyaman, dan tentram, dibandingkan Ciledug yang sering padat atau BSD yang jaraknya cukup jauh dari Karawaci.

3. Transportasi Umum / Bus

Transjakarta T11 (Poris Plawad-Petamburan)

Di Karawaci ada tiga pilihan transportasi umum atau bus yang bisa dipilih sesuai budget, yaitu:

AC34 (Poris Plawad-Blok M) : Rp12.000 per perjalanan.

: Rp12.000 per perjalanan. Transjakarta T11 (Poris Plawad-Petamburan) : Rp3.500 per perjalanan.

: Rp3.500 per perjalanan. Shuttle Bus (MaxxBoxx Lippo Village - Blok M): Rp40.000 per perjalanan

Dari ketiga pilihan di atas, T11 menjadi transportasi andalan warga karena harganya yang murah meriah.

Sayangnya, T11 hanya melayani rute hingga Petamburan saja. Jika ingin ke Jakarta Selatan, kamu harus transit dan bayar lagi di Halte Petamburan untuk naik S61 menuju Blok-M.

Jadi, total biaya perjalanan dengan T11 dari Karawaci-Blok M adalah Rp7.000.

Bagi yang ingin lebih simple, bisa menggunakan AC34 yang langsung meluncur ke Blok-M dengan tarif Rp12.000 per perjalanan.

4. Kereta

Transportasi yang sangat tidak disarankan karena akses menuju stasiun yang sangat jauh dan total waktu perjalanannya bisa lebih dari 4 jam.

Tapi, kalau punya banyak waktu senggang dan ingin jalan-jalan, bisa coba mengikuti rute perjalanan berikut ini:

Dari Lippo Village : Disarankan menggunakan transportasi online. Sebenarnya ada angkutan umum menuju stasiun, tetapi harus transit berkali-kali dan waktu tempuhnya tidak menentu.

: Disarankan menggunakan transportasi online. Sebenarnya ada angkutan umum menuju stasiun, tetapi harus transit berkali-kali dan waktu tempuhnya tidak menentu. Perjalanan Kereta: Dari Stasiun Tangerang, turun di Stasiun Duri (estimasi 30-40 menit), lalu transit ke Arah Tanah Abang. Setelah itu, transit kembali ke arah Serpong dan turun di Stasiun Kebayoran (akses terdekat ke PIM).

Tarif ojek online dari Lippo Village menuju Stasiun Kota cukup mahal, sekitar Rp42.000 hingga Rp45.000. Sementara tarif KRL berkisar Rp6.000 hingga Rp8.000 untuk satu kali perjalanan.

Jadi, total biaya perjalanan yang harus dipersiapkan adalah Rp53.000 untuk satu kali perjalanan. Sangat tidak ramah untuk para pekerja, bukan?

Dilemma Mobilitas di Karawaci

Masalah utama yang dihadapi warga Karawaci saat ini adalah terbatasnya opsi transportasi umum dan minimnya pilihan rute alternatif.

Tiga puluh tahun yang lalu, Karawaci mungkin menjadi perumahan terbaik bagi mereka yang mencari hunian di dekat Jakarta.

Namun, seiring bertambahnya jumlah perumahan baru di kawasan Cikupa, Citra Raya, hingga Balaraja, kapasitas Tol Jakarta-Merak kini telah membludak.

Gerbang Tol Karang Tengah menjadi pusat kemacetan yang membuat Tol Jakarta-Merak ini menjadi “jalur neraka”.

Meski keberadaan gerbang itu sudah ditiadakan, kepadatan masih tidak bisa terkontrol akibat jumlah perumahan dan lonjakan kendaraan pribadi setiap tahunnya.

Ditambah dengan adanya truk logistik yang melintas di pagi hari dan banyaknya lubang di sepanjang jalan tol, membuat situasi Tol Jakarta-Merak semakin tidak karuan.

Masalah ini sudah banyak dikeluhkan oleh warga di media sosial, tetapi, tidak ada yang mendengar dan tetap membiarkan situasi di Tol Jakarta-Merak semrawut seperti itu.

Kemacetan yang sering terjadi di Islamic Village

Selain Tol Jakarta-Merak, ada satu titik kemacetan yang dari tiga puluh tahun yang lalu hingga kini belum ditemukan solusinya, yaitu bottleneck (penyempitan jalan) di perbatasan Karawaci-Islamic Village.

Jalan tersebut menjadi jalur andalan warga untuk menuju Gading Serpong dan sekitarnya tanpa melalui jalur tol.

Sebenarnya jaraknya cukup dekat, hanya 5,3 km. Tetapi, durasi tempuhnya bisa lebih dari 30 menit, tergantung jumlah kendaraan.

Beruntung sekarang sudah ada akses Tol Karawaci Barat, sehingga warga yang tinggal disekitarnya tidak perlu lagi melalui jalur tersebut.

Hal yang disayangkan, permasalahan ini sudah ada sejak lama. Tetapi sepertinya tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurai kemacetan di kawasan ini.