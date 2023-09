Membanggakan! Anies Didapuk Jadi Anggota Dewan Pengarah Universitas Oxford

Calon Presiden (capres) Partai NasDem Anies Baswedan dipercaya menjadi anggota dewan pengarah Universitas Oxford. Kabar ini tentu sungguh membanggakan, pasalnya Anies adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan kehormatan besar seperti ini.

“Pengangkatan menjadi anggota board, itulah kegiatan sore tadi di Universitas Oxford,” tulis Anies dalam akun instagramnya, dikutip Jumat (13/1/2023).

Anies mengatakan, selama 927 tahun perjalanannya, Universitas Oxford telah berkontribusi besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi.

“Pada tahun 2023 ini, Universitas Oxford kembali membuat sejarah baru yaitu mendirikan Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies,” lanjutnya menambahkan.

Ia pun turut bercerita pengalamannya beberapa waktu silam, saat dirinya diundang Universitas Oxford anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah pada Institute yang baru ini. (Founding Member & Board Member of The Institute for ASEAN Studies).

Merespons undangan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan kesediaannya menerima mandat tersebut, dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia.

“Sore tadi dilakukan sebuah upacara singkat untuk meresmikan mengangkat sebagai anggota dewan pendiri dan dewan pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Prof Timothy Powers. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia,” ujar Anies.

“Kita datang di gelanggang dunia, bukan sekadar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia,” tutur Anies.

Menanggapi pengangkatan Anies, mantan anggota TGUPP Tatak Ujiyati langsung memberikan apresiasi melalui jejaring twitter. Ia mengaku turut bangga dengan prestasi teranyar Anies.

“Anies Baswedan jadi orang Indonesia pertama yang ditunjuk jadi anggota board (dewan pengarah) di Universitas Oxford. Dewan Pendiri & Dewan Pengarah pada Institute for Asean Studies. Selamat Pak Anies, kami ikut bangga,” tutur dia.