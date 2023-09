Membangun Bisnis Kopi Kekinian dengan Kredit Tanpa Agunan Bunga Rendah

Popularitas kopi kekinian tumbuh cukup pesat dengan beragam kreasi. Hal ini tak lepas dari banyaknya generasi milenial yang tergerak untuk mengembangkan bisnis di bidang tersebut.



Namun, seperti halnya membangun usaha kuliner lainnya, bisnis kopi kekinian pun butuh modal usaha. Nominalnya relatif, dan umumnya tergantung dari konsep yang akan disajikan ke publik.



Semakin menarik, maka akan semakin ramai dilirik oleh konsumen. Apalagi kalau berhasil membangun strategi marketing yang tepat, dan mampu menghidangkan secangkir kopi orisinil khas brand yang dimiliki.



Kembali lagi, semua itu tentunya dapat terwujud jika modal usaha yang dimiliki sesuai dengan ekspektasi.



Jika ditakar secara umum, modal awal untuk membangun bisnis kopi kekinian bisa mencapai Rp20 juta. Lain ceritanya kalau bisnis kopi yang dijalankan dalam bentuk franchise.



Sistem tersebut tentu lebih mahal harganya, terlebih jika franchise yang dipilih adalah dari brand kopi kenamaan seperti Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Kopi Kulo, dan sejumlah brand kopi yang lain.



Jika demikian, tentu harus menyiapkan modal yang tidak sedikit. Paling tidak nominalnya sudah mencapai setengah dari ekspektasi awal.



Sisanya, Anda dapat mengandalkan kredit tanpa agunan (KTA). Pinjaman ini tersedia di banyak layanan perbankan maupun pinjaman online (pinjol). Namun, paling disarankan mengajukan KTA lewat bank.



Mengapa demikian? Sebab layanan perbankan jauh lebih terpercaya, mengingat lembaga ini sudah pasti terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Lalu, menyoal kredit tanpa agunannya sendiri, pastikan Anda paham mengenai prosedur peminjamannya hingga detil dari produk yang diambil.



Perhatikan terkait besaran plafon yang ditawarkan, suku bunga, masa tenor, serta biaya-biaya lainnya yang dibebankan dari pengajuan kredit tanpa agunan.



Agar tidak jadi bingung memilihnya, berikut beberapa pilihan kredit tanpa agunan atau KTA bunga rendah, yang mungkin dapat Anda pertimbangkan untuk memenuhi tambahan modal usaha yang digeluti:



1. KTA SCB



Standard Chartered Bank menawarkan produk kredit tanpa agunan bunga rendah, yang mungkin dapat Anda jadikan pilihan sebagai tambahan modal usaha.



Dengan nama KTA SCB, pinjaman ini tersedia dalam pilihan plafon sampai Rp300 juta berbunga ringan mulai dari 0,65 persen saja. Masa tenornya pun tergolong fleksibel, paling lama 5 tahun.



Menariknya, Standard Chartered Bank memberlakukan penawaran cashback. Ya, penawaran ini berlaku tiap kali calon debitur mengajukan KTA dan disetujui, di mana total cashback yang akan didapat sebesar Rp250 ribu.



Persyaratan Pengajuan KTA SCB:

- WNI dengan minimal pendapatan Rp8 juta per bulan

- Minimal usia pengajuan 21-60 tahun

- Memiliki kartu kredit dengan lama penggunaan minimal 1 tahun

- Minimal limit dalam kartu kredit Rp12 juta

- Fotokopi KTP, slip gaji, cover buku tabungan

- Fotokopi kartu kredit dan fotokopi NPWP khusus pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta

- Domisili di area pemasaran KTA SCB, yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya



2. PermataKTA



Tak hanya dari Standard Chartered Bank saja. Permata Bank pun turut menyediakan produk kredit tanpa agunan bunga rendah lho, kurang lebih sekitar 0,88 persen saja.



Plafon pinjamannya mulai dari Rp5 juta hingga Rp300 juta, yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk merintis bisnis kopi kekinian.



PermataKTA ini memiliki masa tenor fleksibel, paling lama 5 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku.



Namun, untuk mengajukan PermataKTA, Anda harus memiliki kartu kredit dengan limit terkecil minimal Rp7 juta dan masa pakai paling tidak 9 bulan.



Persyaratan Pengajuan PermataKTA:

- WNI dengan usia pengajuan minimal 21-50 tahun

- Fotokopi e-KTP, NPWP (pengajuan di atas Rp50 juta), dan fotokopi kartu kredit

- Berada di coverage area Permata Bank, yaitu Jabodetabek, Cikarang, Karawang, Sidoarjo, Surabaya, Semarang, Medan, hingga Palembang.



3. KTA OK Bank



Tak ketinggalan pula KTA OK Bank. Bank ini pun turut menyediakan produk kredit tanpa agunan bunga rendah, yang bisa dijadikan alternatif untuk menambah modal usaha dalam berbisnis.



Suku bunga yang ditawarkan sebesar 1,89 persen, dengan limit pinjaman terkecilnya Rp3 juta hingga Rp200 juta. Jangka waktu cicilannya tergolong lama, hingga 60 bulan atau 5 tahun.



Berbeda dari produk kredit tanpa agunan bunga rendah sebelumnya, KTA OK Bank ini tidak memberlakukan syarat kepemilikan kartu kredit.



Jadi, sangat tepat diajukan jika Anda memang belum memiliki alat pembayaran modern tersebut.



Persyaratan Pengajuan KTA OK Bank:

- Minimal usia pengajuan 21-54 tahun

- Memiliki pendapatan tetap minimal Rp4,3 juta per bulan

- Berstatus pekerjaan sebagai wiraswasta atau pegawai tetap dengan lama kerja minimal 1 tahun.



4. Tunaiku



Tunaiku memang menyediakan produk kredit tanpa agunan bunga rendah, yakni sekitar 3 hingga 4 persen per bulan.



Hanya saja, untuk urusan limit pinjamannya, dibandingkan KTA SCB, PermataKTA, ataupun KTA OK Bank, limit pinjaman Tunaiku justru lebih kecil, cuma sampai Rp20 juta dengan tenor paling lama 20 bulan.



Tentunya, pinjaman ini lebih tepat digunakan jika Anda memilih untuk membangun bisnis kopi kekinian dengan konsep lebih minimalis.

Persyaratan Pengajuan Tunaiku:

- WNI

- Usia pengajuan pinjaman minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun

- Fotokopi e-KTP dan memiliki rekening bank aktif

- Domisili di coverage area Tunaiku, yaitu Jabodetabek, Bandung, Sidoarjo, Semarang, Yogyakarta, Gresik, Medan, Palembang, Pekanbaru, Denpasar, serta Makassar.



Jadi, itulah beberapa pilihan produk KTA bunga rendah yang mungkin dapat Anda pertimbangkan, jika memang butuh tambahan modal usaha untuk bisnis kopi kekinian.



