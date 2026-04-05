Menag Nasaruddin Ajukan Tambahan Rp24,8 Triliun: Santri Juga Butuh MBG!

Menteri Agama Nasaruddin Umar memukul beduk saat Gema Takbir Akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (20/3/2026). (Foto: Antara)

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dengan tegas menyoroti ketimpangan fasilitas dan perlakuan antara sekolah umum dan institusi pendidikan keagamaan di Indonesia. Guna menghapus diskriminasi kualitas tersebut, Kemenag resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun 2026.

Menag menegaskan bahwa setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas masa depan yang cerah, terlepas dari apakah mereka bersekolah di SD negeri, madrasah, maupun institusi keagamaan lainnya.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum. Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama," ujar Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Fokus Perbaikan Gedung dan Digitalisasi Lintas Agama

Mayoritas dari usulan tambahan tersebut akan disedot untuk menyembuhkan "luka lama" fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) yang memprihatinkan. Kemenag mengalokasikan Rp13,7 triliun khusus untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Program ini tidak hanya menyasar umat Islam, tetapi dirancang inklusif. Revitalisasi ini akan menyentuh 7.131 lembaga pendidikan, yang terdiri atas 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha. Menurut Menag, kualitas sarpras adalah cerminan seberapa besar keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Selain fisik bangunan, anggaran juga difokuskan untuk mengejar ketertinggalan teknologi melalui program Digitalisasi Pembelajaran (Rp10,9 triliun), Bantuan Buku Tulis Gratis (Rp159 miliar), serta dukungan untuk Sekolah Unggul Garuda Transformasi (Rp22,9 miliar).

Anomali Makan Bergizi Gratis di Pesantren

Satu isu humaniora yang menjadi sorotan tajam Menag adalah realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, siswa di sekolah umum diproyeksikan segera mencapai target cakupan 80 persen. Ironisnya, jangkauan MBG untuk anak-anak di madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10 hingga 12 persen.

"Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan," desak Nasaruddin.

Lebih jauh, Menag mengungkapkan sebuah ironi kesiapan di lapangan. Pondok pesantren sejatinya merupakan ekosistem yang paling siap mengeksekusi program MBG pemerintah.

"Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif," pungkasnya.

Menag berharap DPR dan kementerian terkait dapat menyetujui usulan ini demi mengakselerasi SDM Indonesia yang unggul tanpa membeda-bedakan jalur pendidikan mereka.