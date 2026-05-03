Menambal Utang, Menabung Maut: Dilema Whoosh dan Karut-Marut Rel Tua

Senin malam, 27 April 2026, langit Bekasi Timur tak sekadar muram oleh sisa hujan. Di sebuah pelintasan sebidang yang riuh oleh klakson dan kepulan asap kendaraan, maut menjemput tanpa permisi. Dentuman logam raksasa yang beradu—antara rangkaian KRL Commuter Line, moncong perkasa KA Argo Bromo Anggrek, dan sebuah taksi listrik mogok yang terhantam sebelumnya—mengirimkan pesan horor ke seantero negeri.

Enam belas nyawa melayang dalam insiden maut itu. Puluhan lainnya harus menanggung cacat raga seumur hidup. Tangisan keluarga pecah di antara puing-puing gerbong yang ringsek. Namun, tragedi ini bukan sekadar angka baru di tabel statistik Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Ia adalah manifes dari sebuah ironi besar: di saat republik ini memamerkan kemilau kereta cepat Whoosh yang mampu melesat 350 kilometer per jam, sistem perkeretapian konvensional kita justru megap-megap di jalur maut. Ada aroma ambisi infrastruktur yang jomplang, di mana keselamatan dasar seolah menjadi tumbal bagi sebuah "prestise" bernama modernitas.

Warisan Besi Tua di Jalur Padat

Syahdan, di balik dinding depo-depo milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), tersimpan cerita tentang kegigihan yang dipaksakan. Sejumlah lokomotif yang masih menderu di jalur utama Jawa dan Sumatera adalah peninggalan era 1970-an dan 1980-an. Sebut saja lokomotif kelas CC201, yang banyak di antaranya telah mengabdi lebih dari empat dekade.

Masalahnya, akuntabilitas tata kelola perawatan kini berada di titik nadir. Anggaran perawatan sering kali tersedot untuk menambal pos-pos lain yang lebih mendesak, atau lebih tepatnya, lebih politis. Padahal, keselamatan tidak bisa dilihat secara parsial. Ini adalah satu kesatuan sistem yang melibatkan prasarana, sarana, manusia, prosedur, hingga lingkungan eksternal.

"Keselamatan adalah kombinasi elemen teknologi, manajemen, serta faktor manusia. Tanpa budaya keselamatan yang kuat, sistem secanggih apa pun tetap berpotensi mengalami kegagalan fatal," tegas Prof. Sri Atmaja Putra Jatining Nugraha Nasir Rosyidi, pakar perkeretaapian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (2/5/2026).

Menurut Prof. Sri Atmaja, operasional kereta api modern harus menggunakan prinsip fail-safe. Prinsip ini menjamin bahwa kegagalan satu komponen tidak akan langsung memicu kecelakaan, misalnya melalui penerapan sistem interlocking dan pengereman berlapis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa landasan regulasi yang kuat sering kali layu dalam implementasi.

Kondisi gerbong KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Lubang Hitam Bernama Whoosh

Persoalan teknis itu kian pelik saat kita menengok neraca keuangan PT KAI. Selama 12 tahun terakhir, arah kebijakan infrastruktur transportasi kita tampak kehilangan kompas prioritas. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), yang awalnya dijanjikan murni business-to-business tanpa sepeser pun APBN, nyatanya menjelma menjadi beban berat yang mematahkan punggung finansial KAI.

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan terus-menerus tak mampu menutupi pembengkakan biaya (cost overrun). Akibatnya, KAI terpaksa melakukan restrukturisasi utang secara besar-besaran. Di atas kertas, KAI kini dibayangi kerugian ekonomi yang nyaris menyentuh angka Rp2 triliun per tahun. Beban bunga utang dari proyek Whoosh telah menggerus laba operasional yang susah payah didapat dari angkutan batu baru dan tiket penumpang kelas eksekutif.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan analogi menohok mengenai situasi ini. "Kalau rumah sedang terbakar, orang waras tidak akan sibuk mengecat pagar depan. Ia akan mengambil air, memadamkan api, menyelamatkan penghuni rumah, lalu setelah itu memperbaiki bagian yang rusak," ujarnya pada Kamis (30/4/2026).

Bagi Achmad, Whoosh adalah pagar depan yang indah—sebuah simbol modernitas. Namun, keselamatan perjalanan kereta api harian adalah "rumah utama" tempat jutaan warga menggantungkan hidupnya. Data KAI Commuter mencatat 166,4 juta pengguna di semester I 2025 dengan 1.063 perjalanan per hari. Ketika keselamatan jaringan ini terganggu, yang terguncang adalah ritme ekonomi perkotaan dan rasa aman publik.

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Whoosh. (Foto: Inilah.com/Agus Priatna)

Tragedi Bekasi: Alarm Keras dari Jalur Timur

Kepadatan di koridor timur—jalur yang menghubungkan Jakarta, Bekasi, hingga Cikarang—sudah lama masuk kategori "zona merah". Ini adalah urat nadi yang dipaksa memikul beban di luar kapasitasnya. KRL yang mengangkut jutaan komuter harus berbagi rel yang sama dengan kereta jarak jauh dan angkutan logistik.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menyoroti dua isu utama: perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan potensi human error. "Kecelakaan rear-end collision yang berpotensi berulang dengan modus penyebab yang sama akan menimbulkan keprihatinan tanpa batas," kata Deddy.

MTI merekomendasikan pemerintah segera melanjutkan proyek double-double track (DDT) hingga Cikarang sebagai kebijakan pemisahan jalur (Track Segregation Policy). Tanpa pemisahan ini, kereta komuter dan kereta antarkota akan terus berebut ruang, meningkatkan risiko tabrakan di jalur yang sudah "over" kapasitas.

Dukungan senada datang dari parlemen. Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan bahwa kecelakaan Bekasi Timur tidak boleh dilihat semata sebagai kesalahan individu. "Kejadian ini tidak semata-mata disebabkan oleh individu, tapi ada persoalan sistem, terutama di perlintasan sebidang yang masih banyak tidak dijaga," ujar Sudjatmiko dalam diskusi di Gedung Nusantara I, Senayan (30/4/2026).

Sudjatmiko bahkan mendorong penggunaan teknologi visual di kabin masinis yang terhubung CCTV lintasan. "Masinis harus bisa mengetahui kondisi di depan secara visual, tidak hanya mengandalkan sistem kontrol di stasiun," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Akuntabilitas yang Menguap di Balik Retorika

Tragedi Bekasi Senin malam itu seharusnya menjadi lonceng kematian bagi gaya kepemimpinan yang antipati terhadap evaluasi. Publik pun mulai bersuara lantang: di mana tanggung jawab moral sang Dirut KAI? Dalam tradisi korporasi transportasi di negara maju, kecelakaan fatal yang menelan belasan nyawa biasanya diikuti dengan pengunduran diri pucuk pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi.

Namun, di sini, diskursus itu sering kali menguap di balik retorika "faktor manusia" atau "kelalaian pengendara". Padahal, audit jalur rawan kecelakaan yang seharusnya dilakukan berkala sering kali hanya berakhir sebagai dokumen penghuni lemari arsip.

Edi Purwanto, Anggota Komisi V DPR RI lainnya, mengungkapkan data yang mencemaskan. "Sebelum kejadian ini, kita mendata setidaknya di tahun lalu ada 10 kejadian kereta anjlok. Ini kita tidak bisa abai," katanya kepada Inilah.com, Sabtu (2/5/2026). Edi menegaskan bahwa Komisi V akan segera memanggil Kemenhub, KAI, dan KNKT untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan SOP dan koordinasi antarlembaga.

Petugas mengevakuasi korban kecelakaan KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Mencari Akar Persoalan, Bukan Sekadar Gejala

Sementara itu, Prof. Tri Basuki Joewono, pakar transportasi publik dari Unpar, mengimbau publik untuk bersabar menunggu hasil investigasi resmi KNKT. "Proses analisis bersama harus dilakukan secara mendalam untuk menemukan akar persoalan yang sebenarnya. Langkah tersebut dinilai penting agar solusi yang dihasilkan tidak hanya menyasar gejala di permukaan," jelasnya pada Selasa (28/4/2026).

Investigasi KNKT menjadi kunci. Namun, di luar itu, kebijakan makro pemerintah dalam mengalokasikan anggaran menjadi pertanyaan besar. Apakah uang, perhatian politik, dan energi birokrasi akan lebih banyak dicurahkan untuk menyelamatkan proyek prestise, atau untuk memastikan rakyat sampai di rumah dengan selamat?

Negara kini dihadapkan pada pilihan yang seolah mustahil: menyelamatkan gengsi proyek strategis nasional (Whoosh) atau menyelamatkan nyawa penumpang di perlintasan sebidang. Di Bekasi, pilihan itu terasa sangat nyata. Ketika anggaran pembangunan flyover atau underpass di titik rawan tersendat, uang negara justru mengalir deras untuk menjamin napas kereta cepat yang segmen pasarnya terbatas.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kedua kanan) berbincang dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono (keempat kiri) tiba di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026), untuk menjenguk korban kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL Commuterline. (Foto: Antara/Rakha Raditya Yahya)

Memilih Nyawa di Atas Gengsi

Tragedi Bekasi Timur adalah peringatan keras bahwa sistem keselamatan transportasi nasional kita sedang rapuh. Kita tidak bisa terus-menerus berlindung di balik klaim "modernisasi" jika standar keselamatan dasar masih diabaikan. Infrastruktur bukan sekadar beton dan rel besi yang berkilau di bawah lampu kamera wartawan. Infrastruktur adalah tentang sistem yang menjamin seorang buruh pabrik dari Bekasi bisa pulang dengan selamat untuk memeluk anak-istrinya.

Jika restrukturisasi utang Whoosh terus diprioritaskan di atas pembenahan keselamatan KA konvensional, maka kecelakaan di Bekasi hanyalah awal dari rangkaian tragedi berikutnya. Negara harus berani memilih. Kemajuan yang mengabaikan nyawa bukanlah kemajuan; ia hanyalah panggung megah yang dibangun di atas fondasi yang keropos.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Mengevaluasi menyeluruh operasional KAI, melakukan audit independen terhadap seluruh jalur rawan, dan mungkin, merombak kursi pimpinan demi sebuah akuntabilitas yang nyata. Sebelum peluit keberangkatan berikutnya ditiup, kita harus memastikan: apakah kereta ini membawa kita menuju kemajuan, atau justru mengantar kita menuju liang lahat?

Tragedi Bekasi adalah alarm yang memekakkan telinga. Jangan sampai kita baru terbangun ketika suara dentuman logam itu kembali terdengar di perlintasan yang lain. Nyawa penumpang tidak boleh menjadi jaminan utang infrastruktur yang salah kelola.