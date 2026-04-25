Menang 5-0 Atas Aljazair, Skuad Thomas Indonesia Keluhkan Laju Kok yang Terlalu Cepat

Kemenangan telak 5-0 atas Aljazair pada laga pembuka Grup D Piala Thomas 2026, Sabtu (25/4/2026) dini hari WIB, tak lantas membuat skuad bulu tangkis putra Indonesia berpuas diri.

Para pemain menjadikan laga perdana di Forum Horsens, Denmark, ini sebagai momentum krusial untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan, terutama laju shuttlecock (kok) yang dinilai cukup cepat.

Tunggal putra pertama Indonesia, Jonatan Christie, mengungkapkan bahwa laga pembuka ini ia gunakan untuk mencari pola permainan yang tepat.

"Hari ini coba adaptasi sama situasi lapangan dan laju bola karena speed-nya lumayan beda, agak sedikit lebih cepat. Jadi memang harus ambil inisiatif dari permainan depan agar lawan terus berada di situasi terserang," ungkap Jonatan yang baru pertama kali mengemban tugas sebagai tunggal pertama di ajang Piala Thomas.

"Memang ada tanggung jawab lebih, tapi saya coba tampil maksimal. Yang penting aura positif dan fighting spirit-nya menular ke teman-teman yang bermain berikutnya," tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh kapten tim sekaligus pemain ganda putra, Fajar Alfian. Bermain apik bersama tandem barunya, Muhammad Shohibul Fikri, Fajar menyebut kondisi lapangan memaksa pemain untuk terus tampil menyerang.

"Laju shuttlecock lumayan kencang jadi jarang sekali terjadi reli dan bermain bertahan. Di sini harus benar-benar cari cara untuk menyerang," jelas Fajar.

Mental Baja dan Persiapan Lawan Thailand

Selain adaptasi teknis, kesiapan mental menjadi sorotan tunggal kedua, Alwi Farhan. Pemain muda yang dua tahun lalu masih berstatus tunggal keempat ini merasa bangga bisa menyumbang poin kemenangan bagi Indonesia.

"Ini turnamen beregu jadi tidak ada yang bisa ditebak. Mau peringkatnya di atas atau di bawah, mental harus siap. Jangan sampai kalah hawa dan kemauannya dari lawan," tegas Alwi yang memuji eratnya chemistry tim usai menjalani pemusatan latihan bersama.

Kini, fokus tim Merah Putih langsung tertuju pada laga berikutnya melawan Thailand, yang sukses menundukkan Prancis 4-1. Anthony Sinisuka Ginting yang turun sebagai tunggal ketiga menyatakan akan memanfaatkan waktu jeda untuk mengevaluasi permainannya.

"Besok ada kesempatan latihan saat rehat. Apa yang masih belum enak hari ini akan saya coba perbaiki untuk persiapan match berikutnya," kata Ginting.

Kewaspadaan tinggi terhadap Thailand juga disuarakan oleh Fajar Alfian, khususnya menyoroti kekuatan sektor ganda lawan.

"Dua ganda mereka menghasilkan poin hari ini, dan Dechapol Puavaranukroh kembali bermain ganda putra berpasangan dengan Ruttanapak Oupthong. Sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan," ingat Fajar.

Debut Manis Duo Pemain Muda

Laga melawan Aljazair juga menjadi panggung debut impian bagi ganda putra muda, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, di pentas Piala Thomas. Turun di partai kelima, keduanya tampil lepas menyempurnakan kemenangan Indonesia.

"Perasaannya senang akhirnya mimpi debut di Piala Thomas jadi kenyataan. Tadi bermain lancar, hanya perlu penyesuaian sedikit dengan bola yang kencang," ucap Joaquin.

Meski menang mudah, Raymond Indra mengaku belum sepenuhnya menemukan ritme permainan karena lawan sering kali mati dalam 1-2 pukulan awal. "Tadi coba ambil feeling-nya sedikit-sedikit. Pelajaran berharga bagi kami saat tampil di BATC kemarin, dan kami ingin tampil lebih baik lagi di sini," tutup Raymond.