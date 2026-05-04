Menang Lawan PSIM Jadi Modal Persib Hadapi Persija

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyebut kemenangan atas PSIM Yogyakarta menjadi modal penting jelang menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (10/5).

Hodak mengatakan kemenangan 1-0 atas PSIM pada pekan ke-31 memberikan dampak positif bagi skuad Maung Bandung, terutama dalam menjaga posisi di papan atas klasemen.

“Yang terpenting, kemenangan ini mengokohkan posisi kita di papan klasemen,” ujar Hodak di Bandung, Senin.

Ia juga mengaku puas karena seluruh pemain dalam kondisi siap dan tidak ada yang harus absen pada laga berikutnya melawan Persija.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, timnya mampu tampil baik meski berada di bawah tekanan psikologis untuk meraih kemenangan. Persib bahkan sempat mencetak gol cepat di awal pertandingan.

Namun demikian, Hodak menilai timnya sempat memberi ruang kepada lawan untuk mengontrol permainan setelah unggul lebih dulu.

Selain itu, ia juga menyayangkan sejumlah peluang emas yang gagal dimaksimalkan menjadi gol tambahan.

“Kami punya banyak peluang di babak pertama dan kedua, tapi ada sedikit kegugupan. Saya harap kami bisa mencetak lebih dari satu gol,” katanya.

Hodak berharap performa tim terus meningkat jelang laga krusial menghadapi Persija demi menjaga peluang dalam perebutan gelar musim ini.