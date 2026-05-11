Mencekam! Turkish Airlines Terbakar saat Mendarat di Nepal, 277 Penumpang Panik

Detik-detik mencekam saat roda pesawat Turkish Airlines mengeluarkan kobaran api ketika mendarat di Bandara Kathmandu, Nepal, Senin (11/5/2026).

Suasana tenang di Bandara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, Nepal, berubah menjadi horor pada Senin (11/5/2026). Sebuah pesawat jet Turkish Airlines jenis Airbus 330 nyaris berujung maut setelah api berkobar hebat dari bagian roda saat menyentuh landasan pacu.

Pesawat yang mengangkut 277 penumpang dari Istanbul, Turki, tersebut tertangkap kamera mengeluarkan kepulan asap tebal di sisi kanan sesaat setelah mendarat. Beruntung, maut berhasil ditangkal berkat kesigapan kru dan tim darurat bandara.

Api Berkobar di Roda Kanan

Insiden mengerikan ini terekam jelas dalam video yang diunggah akun @Thewarjurnal_ di platform media sosial. Dalam cuplikan tersebut, tampak api dan asap hitam pekat mengepul dari bagian ban sebelah kanan pesawat saat jet raksasa itu masih melaju di landasan.

"Momen menakutkan terjadi di bandara Kathmandu saat pesawat Turkish Airlines mengalami kebakaran ban ketika mendarat di Bandara Internasional Tribhuvan," tulis akun tersebut menggambarkan situasi di lapangan.

Petugas otoritas bandara segera mengerahkan tim pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke badan pesawat yang penuh dengan bahan bakar.

Evakuasi Dramatis Lewat Seluncuran

Ketegangan memuncak saat pintu darurat dibuka. Dalam video evakuasi, tampak ratusan penumpang yang dilanda kepanikan keluar secara bergantian melalui evacuation slide atau seluncuran darurat. Di bawah, petugas medis dan keamanan bandara sudah bersiaga menyambut mereka yang terpental dari seluncuran.

Mengutip laporan Gulf News, seluruh 277 penumpang beserta awak kabin berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Otoritas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang sempat membuat operasional bandara lumpuh total tersebut.

Namun, dampak dari insiden ini tidak main-main. Satu-satunya landasan pacu di bandara tersibuk di Nepal itu terpaksa ditutup untuk proses pembersihan dan penyelidikan. Akibatnya, belasan jadwal penerbangan menuju Kathmandu mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan.

Medan Angker dan Riwayat Kelam

Kecelakaan ini seolah membuka kembali luka lama bagi Turkish Airlines di Nepal. Pada 2015 silam, maskapai yang sama pernah mengalami insiden serupa di landasan yang licin akibat kabut tebal hingga tergelincir. Saat itu, bandara bahkan harus ditutup selama berhari-hari.

Nepal memang dikenal memiliki medan penerbangan yang 'angker'. Geografi pegunungan yang ekstrem serta cuaca yang sering berubah dalam hitungan menit menjadi tantangan maut bagi para pilot. Hingga berita ini diturunkan, tim investigasi masih berupaya mengungkap penyebab pasti kebakaran roda yang nyaris memicu tragedi besar di atap dunia tersebut.