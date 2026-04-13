Mendag Budi hingga Menaker Yassierli Sambangi Menko Airlangga, Bahas Investigasi Surplus Perdagangan RI

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dan pelaku usaha menghadiri pertemuan di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pertemuan tersebut menyikapi investigasi perdagangan yang dilakukan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) melalui mekanisme Section 301 mengenai kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) serta isu praktik kerja paksa (forced labor).

"Amerika Serikat menerapkan 301 dalam perdagangan, yaitu melakukan penyelidikan terhadap ekspor Indonesia. Dua hal, yaitu excess capacity, jadi produksi yang berlebih, dan yang kedua terkait dengan impor bahan baku yang terkait dengan forced labor. Nah tentu ada waktu kapan kita harus merespons, dan tadi rapat dengan Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan kementerian terkait, termasuk perindustrian, keuangan," ujar Menko Airlangga usai pertemuan.

Sementara itu, Mendag Budi mengungkapkan Indonesia telah menyusun dokumen atau pembelaan dari hasil penilaian Section 301 AS. Jawaban tersebut nantinya disampaikan paling lambat 15 April 2026.

"Tadi sudah disiapkan semua, ada masukan-masukan, kita masih ada waktu. Tapi saya pikir secara umum nggak ada masalah dan kita membuat pembelaan-pembelaan antara lain bahwa Indonesia tidak ada kebijakan yang mengakibatkan structural excess capacity ya. Jadi, sudah jelas semua, dan nanti tanggal 15 (April), kita submit dan saya kira ya sudah oke semua, nggak ada masalah," kata Mendag Budi.

Ia menjelaskan, poin-poin pembelaan yang akan disampaikan yakni tidak ada kebijakan RI yang mengakibatkan structural excess capacity. Munculnya perbedaan surplus dipicu tingginya permintaan pasar AS. Jadi, bukan akibat kebijakan yang memicu kelebihan kapasitas.

"Yang kedua juga tadi, kenapa kebijakan kita itu tidak menimbulkan structural excess capacity, karena memang produksi manufaktur kita itu kan diproduksi sesuai permintaan pasar, jadi market driven. Jadi nggak mengganggu ya. Nanti kita siapkan semua termasuk public hearing-nya ya, public hearing, kemudian konsultasi, itu submission-nya sudah kita siapkan semua. Jadi nggak ada masalah," ucap Mendag Budi.

Perlu diketahui, Investigasi ini menggunakan mekanisme Section 301 of the Trade Act, yakni instrumen hukum perdagangan AS untuk menilai apakah praktik perdagangan suatu negara dianggap tidak adil atau merugikan kepentingan mereka.

‎Adapun dokumen yang akan disampaikan, Budi menyebut pertama, Indonesia tidak memiliki kebijakan yang mendorong kelebihan kapasitas struktural di sektor industri.

‎Kedua, surplus perdagangan Indonesia terhadap AS dinilai terjadi karena perbedaan struktur ekonomi kedua negara, khususnya tingginya permintaan domestik AS terhadap produk Indonesia.

‎"Nah, surplus Indonesia ke Amerika ini kan sebenarnya juga memang perbedaan struktur ekonomi kita, karena memang kita ekspor ke Amerika kan karena memang permintaan domestik Amerika yang besar ke Indonesia. Jadi nggak ada masalah," ungkap Mendag Budi.