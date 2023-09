Mendag Lutfi Apresiasi Telkomsel dalam Kesuksesan Expo 2020 Dubai

Perusahaan bagian dari BUMN Telkomsel menjadi salah satu perwakilan delegasi Indonesia dari sektor industri telekomunikasi di ajang Expo 2020 Dubai yang dimulai sejak 1 Oktober 2021.



Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi mengapresiasi keterlibatan Telkomsel dalam Expo 2020 Dubai untuk Indonesia.



"Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Tekomsel dalam menyukseskan partisipasi Indonesia di Expo 2020 Dubai, mengingat perkembangan ekonomi nasional saat ini tidak terlepas dari peran perusahaan penopang perekonomian digital Indonesia seperti Telkomsel, perusahaan unggulan bangsa yang senantiasa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital," kata Mendag Lutfi, dikutip dari siaran pers Telkomsel, Minggu.



Lebih lanjut, Mendag mengatakan ajang ini merupakan salah satu wujud keterlibatan dan upaya Indonesia untuk bersaing di kancah internasional.



"Melalui Expo 2020, Indonesia juga ingin memperlihatkan potensi besar ekonomi digital yang terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan pergeseran perilaku pasar yang diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia," Menteri Lutfi.



Di sisi lain, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, pihaknya bangga dapat menjadi salah satu mitra terpercaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI untuk mendorong lebih banyak lagi peluang investasi dan kolaborasi di Indonesia, dengan memberikan dukungan penuh terhadap bangsa dalam ajang Expo 2020 Dubai.



"Partisipasi Telkomsel ini juga menjadi upaya dalam menegaskan realisasi kami sebagai world-class digital ecosystem enabler yang terus berupaya memperkuat inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan digital yang bersifat customer-centric, serta pengembangan jaringan berteknologi terkini yang dapat memaksimalkan potensi di segala aspek kehidupan," kata Hendri.



Berlangsung hingga 31 Maret 2022, Expo 2020 Dubai diikuti oleh 192 negara yang berkumpul untuk menunjukkan berbagai capaian, potensi hingga peluang kolaborasi antarnegara.



Indonesia sebagai salah satu negara paling berkembang di ASEAN saat ini turut berpartisipasi dengan membawa sejumlah mitra perwakilan dari berbagai sektor industri, dimana Telkomsel menjadi salah satunya.



Adapun keikutsertaan Indonesia dalam ajang Expo 2020 Dubai diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan dengan mengusung tema "Creating the Future, from Indonesia to the World".



Tujuan tema tersebut dipilih untuk menceritakan kisah di balik kemajuan bangsa, di mana akan membuktikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling menjanjikan untuk menjalin kolaborasi dalam hal perdagangan, pariwisata, dan menjadi tujuan investasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.



Melalui Expo 2020 Dubai, Telkomsel mendukung penuh partisipasi Indonesia guna mempromosikan seluruh potensi perdagangan, peluang investasi bisnis, hingga pengembangan sektor pariwisata melalui penguatan ekosistem digital yang telah dijalankan Telkomsel dengan menggelar ragam showcase kapabilitas teknologi digital terkini, serta ragam solusi digital inovatif di area Paviliun Indonesia yang diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi dan kolaborasi untuk Indonesia secara berkelanjutan.



Selain menunjukkan kapabilitas yang dimiliki Telkomsel sebagai penyedia layanan dengan dukungan digital connectivity berteknologi terdepan yang merata seperti 4G/LTE dan juga pengembangan 5G, Telkomsel akan turut menghadirkan sejumlah portofolio bisnis berbasis digital platform dan digital services yang telah dikembangkan hingga saat ini.



Hal tersebut sejalan dengan tujuan untuk memajukan ekonomi kreatif dan digital di masa mendatang yang akan mendorong perwujudan kesiapan Indonesia mendukung Generasi Emas 2045.