Mendag Lutfi Sebut Presiden Jokowi Bakal Hadiri National Day Expo 2020 Dubai

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan pada gelaran Indonesia National Day di Expo 2020 Dubai yang diselenggarakan pada 4 November 2021 di Al Wasl Plaza, Dubai, Uni Emirat Arab, Presiden Joko Widodo akan hadir untuk memperkuat partisipasi Indonesia dalam pameran berskala global tersebut.



“Kehadiran Presiden Jokowi bersama dengan beberapa menteri terkait di ajang National Day sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai penyelenggara Expo 2020 Dubai dan mitra penting Indonesia di Timur Tengah," kata Mendag Lutfi, Jakarta, Minggu (31/10/2021).



Selain itu, lanjut Mendag Lutfi, kunjungan Presiden sekaligus meneruskan diplomasi hubungan bilateral dalam Perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUEA- CEPA), yang memberi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendapat sorotan potensi yang lebih luas dan menjanjikan di mata dunia.



Kehadiran Presiden Jokowi ini, sekaligus menjadi bagian rangkaian peran aktif Indonesia terhadap upaya tanggap krisis perubahan iklim lewat Konferensi Para Pihak Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, hingga persiapan sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022.



Disebutkan, Presiden Jokowi akan ditemani Penguasa de facto Uni Emirat Arab, Pangeran Mohammed bin Zayed, untuk menyaksikan langsung kemilau pesona Indonesia di Timur Tengah. Bersamaan dengan itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan turut meluncurkan sebuah inisiatif bertajuk Indonesia Spice Up The World, guna mengenalkan kekayaan rempah lokal ke dunia dan membuka peluang perdagangan hingga ke kancah global.



Sementara itu, mengusung konsep “Land of Diversity”, perayaan National Day Indonesia akan menggambarkan sejarah kekayaan budaya Tanah Air di masa lalu, seraya mengenalkan potensi dan peluang keterbukaan Indonesia kepada dunia saat ini, serta kesiapan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.



Semuanya dirangkum dalam pertunjukan seni dan budaya spektakuler yang dimeriahkan oleh para penampil terbaik Tanah Air, termasuk di antaranya penyanyi muda Tanah Air, Lyodra Ginting. National Day Indonesia akan berlangsung di Al Wasl Plaza, World Expo 2020 Dubai pada 4 November 2021, mulai pukul 18.00 waktu setempat, atau pukul 21.00 WIB.



Melalui National Day, perhatian dunia akan tertuju pada betapa kaya dan beragamnya potensi Tanah Air. Hal tersebut membuka kesempatan lebih luas bagi banyak pihak untuk menjalin hubungan strategis dalam jangka panjang di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Selain itu, National Day juga ditargetkan dapat menjaring lebih banyak khalayak untuk berkunjung ke



Paviliun Indonesia, yang merupakan jendela dunia dalam menyelami potensi Indonesia secara lebih mendalam. Menargetkan kunjungan hingga 2,5 juta orang, atau total 10 persen dari total pengunjung Expo, Paviliun Indonesia akan menyajikan 26 tema mingguan, lebih dari 75 forum bisnis, serta 300-an jenis produk UMKM siap ekspor.



Diketahui, pada perhelatan Expo 2020, National Day merupakan perayaan yang paling ditunggu-tunggu. Setiap negara yang merayakan National Day pun menghadirkan pertunjukan terbaik yang paling merepresentasikan negara mereka untuk memikat ketertarikan seluruh pengunjung Expo.



Beberapa negara pun turut menghadirkan pemimpin negaranya pada National Day, seperti Maladewa, Swiss dan masih banyak lagi.