Mendag Zulhas Bakal Kenakan Baju Adat Solo saat Pernikahan Kaesang-Erina

Mendag Zulhas saat mencoba pakaian adat Solo untuk Among Tamu pernikahan Kaesang dan Erina (Foto: tangkapan layar @ZUL_Hasan)

Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono menjadi perhatian masyarakat. Beberapa Menteri juga ikut terlibat untuk acara akad nikah yang akan dilaksanakan di Pendopo Royal Ambarrukmo, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (10/12/2022).

Salah satunya adalah Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas yang mengungkapkan momen ketika ia sedang mencoba baju yang akan dikenakannya saat pernikahan Kaesang dengan Erina.

"Persiapan nikahan mas @kaesangp, sekarang kita coba dulu seragam panitianya. Nantikan OOTD nya pas di hari H ya," tulis @ZUL_Hasan.

Dalam video yang beredar Zulhas mengatakan ia menjadi among tamu dengan mengenakan pakaian beskap berwarna biru muda. Diketahui baju tersebut adalah seragam panitia untuk acara pernikahan putra bungsu presiden Jokowi, Kaesang pangarep dengan finalis Puteri Indonesia Erina Gudono. Baju seragam tersebut adalah pakaian adat Solo.

"Lagi coba-coba baju pakaian Solo. Siap-siap nyoba ini untuk tanggal 11, untuk among tamu pagi," katanya.

Sebagai informasi, mengutip laman weddingku, among tamu merupakan tugas yang menyambut para tamu undangan. Lebih lanjut, among tamu biasanya berada pada depan pintu ketika tamu akan datang. Selain bertugas untuk menyambut para tamu yang datang, among tamu juga bertugas menandai siapa saja tamu yang telah hadir.

Sementara itu, pakaian seragam yang akan Mendag kenakan tersebut akan berbeda pada malam hari. Dalam pernyataannya belum diketahui akan menggunakan busana adat daerah mana.

"Malamnya beda lagi seragamnya. Baru belajar, ini begini apa begini (menunjukan desain bajunya) cocok-cocokin," sambungnya

Sebelumnya, ada empat menteri yang terlibat dalam persiapan Kaesang dan Erina. Empat menteri tersebut adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Susunan rangkaian pernikahan Kaesang dan Erina

Acara Semaan Alquran dan Pengajian

Waktu : Kamis (8/12/2022)

Pukul : 12.00 – 15.30 WIB (Semaan Alquran)

Pukul : 16 00 – 17 30 WIB (Pengajian)

Lokasi : Jalan Kaliurang km 6.3 Gg Lombok C6A

Penanggung Jawab Acara : Keluarga dan Pengantin Production

Upacara Pasang Bleketepe Tuwuhan dan Upacara Siraman Calon Pengantin Putri

Waktu : Jumat (9/12/2022)

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Lokasi : Jalan Kaliurang km 63 Gg Lombok C6A

Penanggung Jawab Acara : Pengantin Production

Upacara Malam Midodareni

Waktu : Jumat (9/12/2022)

Pukul: 19.00 – 2100 WIB

Lokasi : Jalan Kaliurang km 6.3 Gg Lombok C6A

Penanggung Jawab Acara : Pengantin Production

Upacara Akad Nikah dan Panggih Pengantin

Waktu : Sabtu, 10.12 2022

Pukul : 12.00 – 15 00 WIB

Lokasi : Pendopo Agung Royal Ambarrukmo Hote! Yogyakarta

Penanggung Jawab Acara : Pengantin Production