Mendag Zulhas Pantau Harga di Pasar Klandasan Balikpapan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memantau harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Klandasan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu pagi.

Dalam kegiatan ini Mendag Zulhas datang bersama Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra.

"Harga cabai turun, minyak goreng curah ada yang harga Rp14.000 per liter. Untuk harga bawang merah yang masih tinggi," kata Zulhas di Balikpapan, Rabu (20/7/2022).

Zulhas juga menyampaikan bahwa para pedagang di Pasar Klandasan enggan menggunakan minyak goreng curah karena merasa takut dengan keamanannya.

Untuk itu, Mendag meminta jajaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk mengedukasi masyarakat tentang keamanan menggunakan minyak goreng curah.

"Nanti Pak Dirjen menjelaskan dan koordinasi kepada masyarakat bahwa minyak curah itu vitaminnya masih tinggi, sehat, bagus, sangat aman dan laik untuk dikonsumsi," kata Zulhas.

Untuk harga komoditas lain di Pasar Klandasan masih bervariasi. Seperti harga cabai merah keriting hari ini berkisar Rp70.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah daripada 20 Juni 2022 yakni Rp80.000 per kilogram.

Sedangkan harga cabai merah besar terpantau stabil yakni Rp70.000 per kg atau sama dengan bulan lalu. Kemudian, harga cabai rawit merah mengalami penurunan menjadi Rp80.000 per kilogram dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp100.000 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang merah mencapai Rp90.000 per kilogram. Harga tersebut melambung dari bulan sebelumnya yakni Rp78.000 per kilogram. Namun harga bawang putih terpantau stabil di harga Rp32.000 per kilogram.