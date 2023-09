Mendag Zulhas Sebut Transaksi TEI ke-37 Tembus Rp246 Triliun

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan transaksi pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 pada 2022 mencapai US$15,83 miliar setara Rp246 triliun atau melampaui target US$10 miliar.

"Ini kebahagiaan di tengah ekonomi dunia melambat, bahkan ada yang katakan resesi. Target 10 miliar dolar AS, ternyata tembus lebih dari 15 miliar dolar AS. Ini capaian luar biasa, terima kasih teman-teman penyelenggara," kata Mendag di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Zulhas memaparkan, lima negara dengan pembeli terbesar berasal dari India sebanyak 402 pengusaha, Malaysia 298 pengusaha, China 262 pengusaha yang kebanyakan secara online, dan Nigeria 148 pengusaha.

Adapun penyelenggaraan TEI ke-37 yang digelar secara hybrid pada 19 Oktober-19 Desember 2022. Acara ini turut dihadiri oleh 29.714 pengunjung secara luar jaringan dan 4.774 buyers secara dalam jaringan dari 194 negara.

"Capaian kita pada hari ini memang hebat, tapi belum sama jika dibandingkan dengan pameran-pameran di dunia," kata Mendag.

Pasalnya, menurut Mendag, pameran serupa berskala internasional di dunia mampu mendatangkan hingga 1 juta pengunjung.

"Untuk penyelenggaraan selanjutnya, kita akan cari cara agar pengunjungnya lebih banyak lagi," katanya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi menyampaikan, dari capaian transaksi yang diraih, sebanyak US$15,28 miliar atau setera Rp238 triliun merupakan transaksi untuk produk.

Sementara transaksi investasi mencapai US$551,5 juta dan jasa US$843,2 ribu.

Selain itu, salah satu rangkaian acara Trade, Tourism, and Investment forum dengan seminar internasional dihadiri 1.941 peserta online dan offline serta memfasilitasi 748 pelaku usaha untuk one on one business counseling.

"Kegiatan penandatanganan kontrak eksportir dan buyer sebanyak 227 MoU dengan nilai 12,78 miliar dolar AS, melibatkan eksportir dan buyer dari 31 negara," kata Didi.