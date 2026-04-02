Mendes Tekankan Pentingnya Digitalisasi untuk Promosikan Produk Lokal

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Bupati Tanggamus, Lampung Moh. Saleh Asnawi di kediamannya di Jakarta Barat, Rabu (1/4/2026). (Foto: Humas Kemendes PDT)

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak desa-desa agar memanfaatkan digitalisasi secara maksimal untuk mempromosikan produk lokal hingga mampu menjangkau pasar, baik nasional maupun internasional.

"Saya juga sering sampaikan bahwa digitalisasi itu penting. Misalnya, melalui media sosial. Jadi, orang luar daerah pun tahu, bahkan orang luar negeri pun bisa tahu kalau produk atau karya kita menarik," ujar Mendes Yandri saat menerima audiensi Bupati Tanggamus, Lampung, Moh. Saleh Asnawi di kediamannya di Jakarta Barat, Rabu (1/4/2026).

Menurut Mendes Yandri, konten-konten digital yang kreatif secara otomatis akan dapat meningkatkan kepercayaan dan pengenalan merek, meskipun bisnis yang berskala kecil.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Menteri asal Bengkulu Selatan itu juga mengingatkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bernilai krusial untuk mempercepat perwujudan proyek strategis, pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana, serta pencapaian target ekonomi daerah secara maksimal.

Melalui audiensi dan koordinasi langsung, bupati dapat memperjuangkan kebutuhan daerahnya agar mendapatkan prioritas dari kementerian terkait, terutama dalam hal pendanaan dan dukungan teknis.

"Saya juga beberapa kali mendengar pidato beliau di medsos, TikTok. Itu visi-misinya bagus dan saya kira Bupati seperti ini perlu kita dukung dan membangun sarana dan prasarana itu kan yang paling penting adalah pemasarannya," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Siapkan Data Akurat

Secara khusus, Mendes Yandri juga meminta agar Bupati Tanggamus mulai menyiapkan dan mengidentifikasi data yang akurat mengenai potensi di setiap desa baik meliputi bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal itu, kata dia, akan membantu pemerintah pusat. Salah satunya, memudahkan perumusan kebijakan dan regulasi pembangunan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

"Mungkin, Pak bupati punya data mana desa tematik, desa wisata, desa hortikultura. Di kami, juga ada program desa ekspor BUMDes. Mungkin, dari data itu nanti desa mana yang kita bantu prioritaskan," kata dia.

