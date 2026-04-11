Mendikdasmen: Matematika TK dan SD Kelas Awal Jangan Pakai Rumus, Fokus Logika

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meminta soal matematika di jenjang TK serta SD kelas satu dan dua tidak dibuat terlalu kompleks. Menurutnya, pendidikan matematika di usia awal seharusnya berfokus pada penguatan logika, bukan hafalan rumus dan operasi hitung rumit.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam peluncuran program Pencanangan Kolaborasi Multipihak untuk Penguatan Literasi dan Numerasi Nasional di Jakarta, Kamis (9/4).

Ia membandingkan pendekatan Indonesia dengan Australia, di mana matematika anak usia dini masih dikemas dalam bentuk permainan. Di Indonesia, perkalian dan pembagian sudah diajarkan sejak kelas dua SD, bahkan sejak TK.

"Harusnya masa-masa awal itu yang penting ditekankan adalah logic-nya. Sementara di sini sudah ditekankan pada hitung-hitungan matematika sudah pakai rumus-rumus, yang itu seharusnya tidak diberikan pada masa awal," kata Abdul Mu'ti.

Ia mengingatkan, kesulitan matematika yang dialami anak sejak dini berdampak pada jenjang berikutnya. Kondisi ini yang memunculkan stigma bahwa matematika identik dengan "mati-matian".

Sebagai respons, Kemendikdasmen bersama sejumlah mitra meluncurkan program kolaborasi penguatan literasi dan numerasi di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi: Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini melibatkan lebih dari 500 sekolah dan 1.500 guru di satuan pendidikan dasar.

Pendekatan pembelajaran mendalam akan dicoba diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan harapan program ini kelak bisa direplikasi di institusi pendidikan lain di Indonesia.