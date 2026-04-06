Mendiktisaintek Minta Kampus Beri Jatah WFH Sehari Seminggu untuk Dosen

Pola kerja kaku yang mengharuskan dosen dan tenaga kependidikan (tendik) hadir secara fisik di kampus setiap hari perlahan mulai ditinggalkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kini resmi mendorong transformasi budaya kerja akademik yang lebih manusiawi dan efisien.

Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, menyerukan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi di Indonesia untuk memberikan hak bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan bagi para dosen dan tendik.

"Kita mendorong kampus, meminta kampus melakukan evaluasi agar tendik dan dosen bisa melakukan proses satu hari WFH dalam satu minggu," ujar Brian kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Berkaca dari Pengalaman Pribadi

Dorongan ini bukan tanpa solusi. Menteri Brian menawarkan tiga strategi utama agar kampus tetap produktif meski jadwal kehadiran fisik dikurangi. Salah satu yang paling ditekankan adalah pemadatan jadwal mengajar. Brian berkisah tentang pengalamannya sendiri di masa lalu, di mana jadwal mengajar yang tersebar tidak merata kerap membuang waktu dan energi secara percuma.

"Dulu saya juga ngajar Senin cuma jam 9 sampai 11, lalu kosong, jam 1 baru ngajar lagi. Besoknya Selasa ngajar lagi. Kami meminta kampus mengatur agar jadwal dikonsentrasikan pada hari-hari tertentu. Misalnya kumpulkan di hari Senin sampai Kamis, jadi Jumatnya dia tidak ngajar dan bisa bekerja di rumah," jelasnya memberikan simulasi.

Hibrida dan Transformasi Digital

Selain pemadatan jadwal, efisiensi juga didorong melalui digitalisasi tata usaha dan penerapan kuliah jarak jauh (PJJ) atau sistem hybrid. Namun, Brian menggarisbawahi bahwa penentuan metode ini diserahkan sepenuhnya kepada pemahaman masing-masing program studi (prodi).

Mata kuliah yang sifatnya perluasan wawasan dapat dialihkan ke daring. Sebaliknya, mata kuliah yang membutuhkan fokus tinggi, seperti hitungan atau rumus rumit, tetap dipertahankan di dalam kelas agar mahasiswa tidak kehilangan konsentrasi.

"Kalau kita bertransformasi menuju pola dan budaya kerja yang efektif, tentu pada akhirnya menguntungkan semua pihak. Pengeluarannya jauh lebih efisien," tambah Brian.

Diperkuat Lewat Surat Edaran

Seruan lisan ini secara resmi telah diperkuat melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tertanggal 2 April 2026. Melalui regulasi tersebut, Kemdiktisaintek secara legal mengimbau perguruan tinggi untuk menyesuaikan pola kerja dan menerapkan PJJ secara proporsional.

Kebijakan perkuliahan jarak jauh ini diprioritaskan bagi mahasiswa semester lima ke atas serta program pascasarjana. Kendati demikian, pengecualian mutlak tetap diberlakukan bagi kegiatan akademik yang wajib tatap muka fisik, seperti praktikum di laboratorium, bengkel kerja, studio, hingga praktik klinik.