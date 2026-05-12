Menelusuri Jejak Audit Haerul Saleh dan Skandal WTP Kementan

Momen saat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama dengan Anggota IV BPK Haerul Saleh. (Foto: Kementan)

Ukuran Font Kecil Besar

Insiden kebakaran yang merenggut nyawa Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh, pada Minggu (16/3/2025) pagi, menyisakan perhatian publik yang mendalam.

Di luar tragedi kemanusiaan tersebut, sosok almarhum turut berada dalam pusaran sorotan terkait fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebagai pejabat yang membawahi audit sektor lingkungan hidup, energi, dan pangan, Haerul Saleh memiliki otoritas krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan lembaga negara.

Namun, kewenangan tersebut belakangan dikaitkan dengan sejumlah kesaksian saksi kunci dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Persoalan Opini WTP di Kementan

Dalam persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), nama Haerul Saleh mencuat melalui kesaksian mantan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono. Dalam keterangannya di bawah sumpah, terungkap dugaan adanya permintaan dana dalam jumlah besar untuk mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kementan.

"Permintaan uang sebesar Rp12 miliar sempat mengemuka sebagai nilai yang diminta untuk pengondisian opini WTP di Kementerian Pertanian. Nama Haerul Saleh disebut dalam fakta persidangan sebagai pihak yang memiliki kewenangan terkait audit laporan keuangan tersebut," demikian narasi dalam video yang diterima inilah.com, Selasa (12/5/2026).

Dugaan ini memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan adanya praktik transaksional dalam proses audit negara. Selain dalam perkara Kementan, nama almarhum juga sempat disinggung dalam pengembangan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

KPK Buka Suara soal Haerul Saleh

Meski namanya santer disebut dalam berbagai fakta persidangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi terkait status hukum Haerul Saleh.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membantah kabar yang menyebut adanya rencana penetapan tersangka terhadap almarhum.

"Sampai saat ini tidak ada informasi yang menyebutkan pihak kami akan menetapkan almarhum Haerul Saleh sebagai tersangka, baik dalam kasus Kementan maupun perkara lainnya," kata Budi saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan bahwa KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Di sisi lain, institusi tempat almarhum bernaung belum memberikan pernyataan resmi terkait dinamika hukum yang menyeret nama anggotanya pasca-insiden kebakaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPK RI juga belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat kepada Ketua BPK RI, Isma Yatun, belum mendapat respons.

Kepergian Haerul Saleh secara hukum menggugurkan tuntutan pidana yang bersifat personal, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP.

Meski demikian, publik masih menanti langkah pembenahan di internal BPK guna memastikan integritas proses audit laporan keuangan kementerian tetap terjaga dari bayang-bayang praktik suap.