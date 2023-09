Mengaku Kunjungi Mar-a-Lago, Kanye West Bicara Pilpres 2024 dengan Donald Trump

Sepertinya Kanye West serius mencalonkan diri sebagai Presiden AS pada pemilu 2024. Melalui cuitan di Twitter, West mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Donald Trump tentang hal itu selama kunjungan ke perkebunan Mar-a-Lago milik sang mantan presiden.

Trump dan West, yang kini menggunakan nama Ye, telah bertemu beberapa kali dan saling mengagumi. Mengutip Newsweek, Kamis (24/11/2022), masih belum jelas kapan dugaan pertemuan di Mar-a-Lago tersebut berlangsung, tetapi pengungkapan itu terjadi pada saat West telah kehilangan banyak kesepakatan bisnis, dan sejumlah selebriti menentangnya karena pernyataan antisemit yang dituduhkan.

Pada Selasa (22/11/2022) larut malam, West men-tweet tentang pertemuannya dengan mantan Presiden Trump, dan rapper 45 tahun itu memasukkan jajak pendapat yang membuat ratusan ribu orang memilih.

Di Twitter, dia menulis: "Pertama kali berkunjung ke Mar-a-Lago. Hujan dan kemacetan lalu lintas. Tidak percaya saya membuat Presiden Trump menunggu. Dan saya memakai jins. Astaga."

Mengungkap bahwa mereka telah membahas politik, West kemudian mengutarakan bagian selanjutnya sebagai sebuah pertanyaan. "Menurut kalian bagaimana tanggapannya jika saya meminta (Trump) menjadi cawapres saya di tahun 2024?" Pilihannya adalah "That's very Ye" dan "That's very Nay."

Tweet terbaru West itu adalah yang ketiga setelah dia diizinkan kembali ke Twitter pada 20 November lalu, ketika dia men-tweet "Testing" dan kemudian mengatakan "Shalom" kepada para pengikutnya.

Berita pertemuan antara West dan Trump menyebabkan kehebohan di dunia maya, dengan ribuan orang berkomentar dan me-retweet untuk membagikan pendapat mereka.

"Donald Trump akan memilih Kanye West sebagai pasangannya, itu pilihan paling Trumpian," tulis akun @BasedSpinach. Tidak jelas siapa yang akan menjadi presiden dan siapa yang akan menjadi wakil presiden dalam situasi hipotetis mereka.

Masih belum diketahui juga kapan West mengunjungi Mar-a-Lago untuk bertemu Trump, meski salah satu pengguna Twitter (@IfIDidIt) menulis bahwa pada Selasa, 22 November 2022, hujan turun di West Palm Beach, Florida, yang cocok dengan cuitan akun West.

Pada hari-hari menjelang tweet tersebut, dan terutama sejak dia mempostingnya, lebih banyak pengguna Twitter mulai menggunakan istilah "Trump / Ye 2024".

Selain akun West dipulihkan di Twitter, Elon Musk juga menyambut kembali Trump, tetapi mantan presiden itu belum menggunakan akun Twitter-nya yang telah diaktifkan kembali. Dia sekarang berkomunikasi kepada publik melalui situs media sosialnya sendiri, Truth Social.