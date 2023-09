Mengapa Kebanyakan Pria Mengantuk Usai Berhubungan Seks? Ini Alasannya Menurut Sains

Pertanyaan ini mungkin telah membuat banyak orang terjaga di malam hari, mengapa pria mengantuk setelah berhubungan seks? Pada kenyataannya memang banyak pria hampir tidak meluangkan waktu untuk merapikan seprai sebelum tidur.

Tapi, apakah ada alasan ilmiah mengapai hanya satu jenis kelamin yang punya kecenderungan untuk tidur sebentar setelah berhubungan seks? Ternyata inilah yang dikatakan sains.

Terkait fenomena tersebut, jurnalis sains Melinda Wenner Moyer menuliskannya untuk Live Science, ia melihat kemungkinan faktor yang dapat berperan dalam hal tersebut.

Dijelaskan, bagi banyak wanita, korelasi antara seks dan mendengkur adalah salah satu fakta kehidupan yang menjengkelkan. Tidak peduli kapan pertemuan yang penuh gairah terjadi, pria tampaknya selalu tertidur segera setelahnya.

Dave Zinczenko, penulis buku Men, Love and Sex: The Complete User Guide For Women, menjelaskan fenomena tersebut seperti ini: "Pria pergi tidur karena wanita tidak berubah menjadi pizza."

"Saya ragu saya akan menjadi pizza, dan saya tidak akan pernah memiliki pandangan ke depan untuk memesannya terlebih dahulu. Jadi sebagai pengganti penyembuhan, penjelasan yang lebih baik harus dilakukan."

Meski wanita terkadang merasa mengantuk setelah berhubungan seks, fenomena tersebut memang tampak lebih terasa pada pria. Lalu, apa yang mendorong mereka ke dunia mimpi?

Pertama, alasan yang jelas untuk seks yang mengantuk: tindakan itu sering terjadi di malam hari, di tempat tidur, dan, bagaimanapun, melelahkan secara fisik.

Sering kali seks lebih melelahkan bagi pria daripada wanita, meskipun ini tentu saja bervariasi. Jadi ketika seks selesai, wajar jika seorang pria merasa mengantuk.

Kedua, penelitian menggunakan pemindaian positron emission tomography (PET) telah menunjukkan bahwa agar seseorang mencapai orgasme, persyaratan utama adalah melepaskan 'semua ketakutan dan kecemasan'. Melakukannya juga cenderung membuat rileks dan mungkin menjelaskan kecenderungan menjadi mengantuk.

Lalu ada biokimia dari orgasme itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa selama ejakulasi, pria melepaskan campuran bahan kimia otak, termasuk norepinefrin, serotonin, oksitosin, vasopresin, oksida nitrat, dan hormon prolaktin.

Tapi mungkin karena dia tidak bisa langsung kabur dengan wanita lain, memberi energi kembali pada dirinya sendiri melalui tidur mungkin merupakan penggunaan terbaik dari waktunya.

Dan meskipun ada informasi yang saling bertentangan mengenai apakah wanita merasa mengantuk setelah berhubungan seks, seorang wanita tetap sering tertidur dengan pria itu atau menggunakannya untuk beberapa waktu berpelukan, yang merupakan kabar baik baginya: itu berarti dia tidak akan mencari yang lain.

Ada juga kemungkinan bahwa kantuk hanyalah 'efek samping' yang terkait dengan alasan yang lebih penting secara evolusioner untuk pelepasan oksitosin dan vasopresin. Selain dikaitkan dengan tidur, kedua bahan kimia tersebut juga terlibat erat dalam apa yang disebut 'ikatan pasangan', keterikatan sosial yang biasanya dimiliki oleh pasangan manusia.

Pelepasan bahan kimia otak ini selama orgasme meningkatkan perasaan ikatan dan kepercayaan antara pasangan seksual, yang sebagian dapat menjelaskan hubungan antara seks dan keterikatan emosional. Ikatan ini menguntungkan jika pasangan itu memiliki bayi, karena pengasuhan anak yang kooperatif memaksimalkan peluang si kecil untuk bertahan hidup.

Intinya adalah, ada banyak alasan biokimia dan evolusi potensial untuk kantuk pasca-seks, beberapa langsung dan beberapa tidak langsung. Tetapi belum ada yang menunjukkan penyebab pastinya.

Namun, satu hal yang pasti, para wanita sebaiknya membiasakan diri, karena sepertinya kebiasaan tersebut tidak akan berubah dalam waktu dekat. [National Geographic]