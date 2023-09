Mengapa Taiwan Begitu Penting Bagi Dunia?

Taiwan menjadi fokus perhatian dua kekuatan besar dunia yakni China dan Amerika Serikat (AS). Begitu ngototnya AS menjaga Taiwan agar jangan sampai jatuh ke China. Mengapa Taiwan begitu penting bagi AS dan dunia?

Soal AS yang terang-terangan membela Taiwan bukanlah hanya wacana atau debat tanpa makna. Lihat saja apa komentar Presiden AS Joe Biden ketika sepanjang akhir pekan ini, Beijing mensimulasikan serangan bom di pulau itu, sementara angkatan lautnya terlihat mengepung Taiwan .

Presiden Joe Biden menanggapi eskalasi tekanan militer China yang terus-menerus di pulau itu dengan mengungkap kembali janji yang sudah terucap setidaknya empat kali. Janji itu adalah AS akan mempertahankan Taiwan dari serangan China. Bagi sebagian orang di Amerika, janji Biden sedikit gila. Doug Bandow dari Cato Institute, sebuah think-tank, mengeluh bahwa 'sebagian besar pembuat kebijakan [Amerika] siap mengambil risiko bunuh diri nasional untuk melindungi Taiwan'.

Mengapa Amerika yang lelah perang harus mengancam untuk melawan China, atau kekuatan bersenjata nuklir lainnya, untuk mempertahankan sebuah pulau berpenduduk 24 juta orang yang terletak kira-kira 100 mil di lepas pantai China?

Apa yang dilakukan AS terhadap Taiwan ini memang berbeda. Di beberapa bagian Eropa, sudah tumbuh skeptisisme untuk membela Taiwan. Lihat saja saat berkunjung ke China minggu lalu, Presiden Emmanuel Macron menyiratkan bahwa Prancis tidak akan mengangkat jari untuk melindungi pulau itu. Soal Taiwan ini, Macron mengatakan kepada Politico bahwa risiko besar bagi Eropa adalah 'terjebak dalam krisis yang bukan milik kita'.

Pada kenyataannya, hanya sedikit yang berharap militer Eropa terlibat langsung dalam konflik terkait Taiwan. Tetapi sikap tegas dan terbuka dari politisi Eropa seperti Macron penting, karena akan memengaruhi perhitungan China tentang biaya ekonomi dan diplomatik dari setiap serangan.

Hidup lebih mudah bagi para pemimpin Eropa dan Amerika jika mereka tidak punya alasan untuk mengkhawatirkan nasib Taiwan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa pencaplokan pulau itu secara paksa oleh China akan memiliki konsekuensi yang mendalam yang akan berdampak secara luas di seluruh dunia.

Masa depan kebebasan politik

Menurut Gideon Rachman dalam tulisannya di Financial Times, ada tiga argumen utama untuk mendukung Taiwan. Yang pertama tentang masa depan kebebasan politik di dunia. Yang kedua adalah tentang keseimbangan kekuatan global. Yang ketiga tentang ekonomi dunia. “Bersama-sama mereka menjadi kasus yang menarik untuk menjauhkan Taiwan dari cengkeraman Beijing,” katanya.

Partai Komunis China berpendapat bahwa aturan satu partai adalah sistem yang sempurna untuk China. AS, menurut Gideon, harus berhenti mencoba mempromosikan nilai-nilai liberal dan demokratis - yang tidak berjalan dengan baik di Barat dan yang akan menjadi bencana bagi budaya komunitarian seperti China.

“Tapi Taiwan, masyarakat yang berkembang dan sejahtera, adalah bukti hidup bahwa budaya Tiongkok sangat cocok dengan demokrasi. Keberadaannya menghidupkan visi alternatif tentang bagaimana China sendiri suatu hari nanti akan menjalankannya,” katanya.

Beijing telah menghancurkan aspirasi demokrasi di Hong Kong. Jika Presiden China Xi Jinping diizinkan melakukan hal yang sama di Taiwan, otokrasi akan mengakar di seluruh negara yang berbahasa Mandarin.

Karena China adalah negara adikuasa yang muncul di abad ke-21, hal itu akan menimbulkan implikasi politik yang suram bagi dunia. Mereka yang sinis terhadap promosi demokrasi AS mungkin lebih tidak menikmati perlindungan otokrasi China.

Gagasan bahwa China daratan suatu hari akan merangkul kebebasan politik masih jauh dari harapan. Tetapi kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan memiliki beberapa negara demokrasi yang berkembang termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Mereka semua sampai batas tertentu bergantung pada jaminan keamanan dari AS.

Keseimbangan kekuatan global

Ia melanjutkan, jika China menghancurkan otonomi Taiwan, baik dengan menyerang atau dengan mempersenjatai pulau itu, maka kekuatan AS di wilayah tersebut akan mengalami pukulan besar. Dihadapkan dengan prospek kekuatan hegemonik baru di Indo-Pasifik, negara-negara di kawasan itu juga akan terimbas.

Sebagian besar akan memilih untuk mengakomodasi Beijing dengan mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri mereka. “Keinginan untuk menghindari menyinggung hegemoni baru yang berduri akan dengan cepat membatasi kebebasan berbicara dan bertindak bagi tetangga China,” tegas Gideon.

Implikasi dari dominasi China di Indo-Pasifik juga akan bersifat global, karena kawasan ini menyumbang sekitar dua pertiga populasi dunia dan produk domestik bruto. Jika China mendominasi kawasan itu, tentu akan menjadi cara yang tepat untuk menggusur AS sebagai negara paling kuat di dunia.

Semikonduktor dan ekonomi dunia

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa gagasan abstrak seperti 'hegemoni' tidak berarti banyak bagi orang biasa. Tetapi kekhasan perkembangan ekonomi Taiwan berarti bahwa penguasaan pulau itu akan dengan cepat memiliki implikasi besar bagi standar hidup di seluruh dunia.

Taiwan memproduksi lebih dari 60 persen semikonduktor dunia dan sekitar 90 persen yang paling canggih. Gadget yang membuat kehidupan modern berfungsi, dari ponsel hingga mobil dan mesin industri, dijalankan dengan chip Taiwan. Tapi pabrik yang memproduksinya bisa dihancurkan oleh invasi.

Jika pabrik chip Taiwan bertahan tetapi jatuh di bawah kendali China, implikasi ekonominya akan sangat besar. Kontrol atas semikonduktor tercanggih di dunia akan membuat Beijing mencekik ekonomi dunia. Seperti yang telah ditemukan AS, mereplikasi industri semikonduktor Taiwan jauh lebih sulit daripada kedengarannya.

Semua pertimbangan ini - ekonomi, strategis, politik - menjadi alasan kuat bagi AS dan sekutunya untuk melindungi Taiwan. Tidak ada orang waras yang menginginkan perang antara Amerika dan China. Tapi sekarang, seperti di masa lalu, terkadang perlu bersiap untuk perang - untuk menjaga perdamaian.