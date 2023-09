Mengapa TikTok Dianggap Berbahaya bagi Beberapa Negara?

Bagi penggemar TikTok, melihat tontonan video singkat memang mengasyikan. Dari mulai tarian konyol, tutorial tata rias hingga hal-hal lucu dan remeh temeh menarik untuk ditonton. Tapi mengapa banyak negara menganggapnya bisa menjadi masalah keamanan nasional?

TikTok termasuk di antara lima aplikasi teratas yang diunduh di seluruh dunia tahun lalu, bersama dengan Facebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp. Dan ketika karantina COVID-19 mulai berlaku di seluruh dunia, unduhan TikTok telah melampaui ambang batas dua miliar.

Daya tariknya sebagai aplikasi video pendek terletak pada fakta bahwa aplikasi ini memungkinkan pengguna menambahkan musik dan efek lain ke video agar lebih kreatif. Tetapi kecurigaan terhadap TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan internet China ByteDance, muncul menyusul tuduhan bahwa mereka menyensor postingan tentang protes Hong Kong tahun lalu.

Komite Investasi Asing di Amerika Serikat memulai tinjauan keamanan nasional dari aplikasi tersebut, yang masuk ke pasar Amerika setelah ByteDance sebelumnya mengakuisisi Musical.ly, aplikasi berbagi video serupa, dan menggabungkannya dengan TikTok.

Kemudian ada bukti bahwa TikTok mengumpulkan informasi dari papan klip ponsel cerdas pengguna – begitu pula sejumlah aplikasi lain, seperti dari Fox News dan LinkedIn. Pada saat kampanye pemilihan kembali Presiden AS Donald Trump mengeluarkan serangkaian iklan yang mengancam akan melarang TikTok karena ‘memata-matai’ warga AS.

“Mereka tidak dapat membiayai operasi mereka dan menghasilkan uang tanpa mengumpulkan data Anda. Itulah alasan keberadaan mereka,” kata David Gurle, kepala eksekutif platform obrolan Symphony, salah satu dari sedikit orang yang bisnisnya tidak dibangun di atas agregasi data, mengutip Channel News Asia.

Data tersebut mencakup nama seseorang, nama pengguna atau pegangan, alamat email, dan nomor telepon. “Tapi yang lebih penting adalah perilaku pengguna. Apa yang Anda tonton … kata kunci yang Anda telusuri (dan) jenis video yang Anda bagikan menceritakan banyak hal tentang Anda. Dan informasi itu — kami menyebutnya metadata — disimpan,” kata Gurle.

“Setiap negara berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” tambahnya. “Akses ke informasi ini sama pentingnya dengan jika seseorang datang ke negara Anda dan melakukan tindakan jahat,” tambahnya.

Namun di luar keamanan nasional, ada juga masalah yang lebih bersifat pribadi. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah menerima keluhan tentang konten 'pornografi dan penistaan' dari banyak video TikTok. Pemerintah menginginkan jaminan bahwa TikTok akan membersihkan video yang ada dan memastikan bahwa konten tersebut tidak akan terlihat lagi.

Aktivis sosial Indonesia telah menyatakan keprihatinan tentang banyaknya anak yang memposting konten di aplikasi — karena takut mereka dapat menjadi sasaran pedofil, pemerkosa, dan perdagangan manusia.

Mengumpulkan data pengguna

Mengutip Bloomberg, seperti platform media sosial milik AS misalnya YouTube, Facebook, dan Instagram, TikTok mengumpulkan semua jenis data tentang setiap pengguna dan melalui algoritme, menggunakan informasi tersebut untuk memberikan lebih banyak hal yang tampaknya diinginkan penggunanya.

Tapi TikTok dipandang berpotensi paling canggih, dan luar biasa efektif, dalam mempelajari minat penggunanya. Misalnya berdasarkan berapa lama Anda bertahan dengan video dan apakah Anda suka, meneruskan, atau mengomentarinya. Melalui algoritmenya, akan memberikan lebih banyak tontonan yang sesuai keinginan ke feed penggunanya. Tak heran banyak orang bercanda bahwa 'For You' TikTok mengenal Anda lebih baik daripada diri Anda sendiri.

Hal itu membuat kepemilikan China atas TikTok - perbedaan paling menonjol antara TikTok dan media sosial lainnya, di mata para kritikus AS - sangat mengkhawatirkan. Apalagi pengguna TikTok dewasa Amerika Serikat menghabiskan rata-rata 56 menit sehari di aplikasi ini, jauh lebih banyak daripada di Facebook atau Instagram, menurut peneliti Insider Intelligence.

Apa kekhawatiran tersebar dari TikTok?

Kekhawatiran keamanan nasional melibatkan skenario hipotetis, meskipun tidak masuk akal, di mana pemerintah China menggunakan pengaruhnya atas ByteDance untuk mengubah TikTok menjadi alat yang merugikan kepentingan Amerika.

Masih menurut laporan Bloomberg, ada beberapa yang menjadi kekhawatiran para pejabat AS. Misalnya dalam hal pengumpulan data. Seiring dengan apa yang tampaknya Anda minati, TikTok mempelajari alamat protokol internet (IP) unik komputer serta - jika Anda memilih untuk membiarkannya - data lokasi dan siapa yang ada di daftar kontak penggunanya.

Semua itu dapat digunakan untuk 'mengembangkan profil jutaan orang penggunanya' yang dapat digunakan untuk memeras mereka, tulis Senator Marco Rubio dari Florida dan Perwakilan Mike Gallagher dari Wisconsin, keduanya dari Partai Republik, menulis pada bulan November tahun lalu.

Kekhawatiran lainnya adalah spionase. Perintah eksekutif tahun 2020 oleh presiden saat itu Donald Trump membuka kemungkinan bahwa China dapat menggunakan data TikTok untuk melacak lokasi karyawan dan kontraktor federal dan untuk melakukan spionase perusahaan.

Selain itu juga dikhawatirkan mempengaruhi operasi. Pejabat keamanan nasional AS khawatir TikTok dapat mencoba membentuk opini publik AS dengan menekan atau mempromosikan video tertentu secara strategis.

Apakah ada bukti dari kekhawatiran tersebut? Pada bulan Desember 2022, kepala eksekutif ByteDance dan TikTok mengakui bahwa karyawan ByteDance telah mengakses alamat IP pengguna Amerika secara tidak tepat, termasuk jurnalis yang menulis cerita kritis tentang perusahaan.

Departemen Kehakiman sedang menyelidiki apakah itu merupakan pengawasan yang tidak tepat terhadap orang Amerika. Meskipun tidak melibatkan TikTok secara khusus, ada banyak laporan dalam beberapa tahun terakhir tentang upaya China melalui berbagai cara untuk mempengaruhi politik AS, termasuk pemilu. Jenis kampanye bersama ini terus berkembang biak di semua aplikasi media sosial.

Apa kata TikTok?

TikTok mengatakan independensinya tercermin dalam fakta bahwa kepala eksekutifnya berbasis di Singapura, kepala operasinya di AS, dan kepala kepercayaan dan keamanan globalnya di Irlandia.

"Saya memahami bahwa ada kekhawatiran yang berasal dari keyakinan yang tidak akurat bahwa struktur perusahaan TikTok membuatnya terikat pada pemerintah China atau berbagi informasi tentang pengguna AS dengan pemerintah China," kata CEO TikTok Chew Shou Zi pada sidang di Kongres AS. “Ini jelas tidak benar. Izinkan saya menyatakan ini dengan tegas: ByteDance bukan agen China atau negara lain mana pun.”

TikTok berharap kekhawatiran atas data telah diselesaikan melalui apa yang disebut Project Texas, termasuk bermitra dengan Oracle yang berbasis di Austin, Texas untuk menyimpan data pengguna dan mengaudit algoritme platform.

Keberhasilannya menarik perhatian penggunanya juga telah membuat khawatir beberapa orang tua dan pendidik. Qustodio, pembuat perangkat lunak kontrol orang tua, menganalisis 400.000 akun keluarga untuk TechCrunch dan menemukan bahwa remaja dan anak-anak Amerika menghabiskan rata-rata 99 menit sehari di TikTok pada tahun 2021, dibandingkan dengan 61 menit di YouTube.

Sejumlah tren TikTok yang viral juga menimbulkan kekhawatiran. Yang sangat terkenal, yang disebut tantangan pemadaman, dikaitkan dengan kematian setidaknya 15 anak berusia 12 tahun atau lebih muda, ditambah lima anak tambahan berusia 13 dan 14 tahun, selama rentang 18 bulan, Bloomberg Businessweek melaporkan pada bulan November.

Haruskah kita takut pada TikTok?

Dengan alasan keamanan nasional, India pada 2020 melarang penggunaan TikTok dan puluhan aplikasi lain yang dikembangkan oleh perusahaan China. Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah sengketa perbatasan antara India dan China yang menewaskan 20 tentara India.

AS juga telah melarang pengunduhan atau penggunaan TikTok di perangkat pemerintah federal, begitu juga Inggris, Kanada, Belgia, dan Taiwan. Lebih dari dua lusin negara bagian AS mengeluarkan larangan serupa, beberapa di antaranya berlaku untuk jaringan WiFi kampus universitas negeri. Perintah eksekutif Trump tahun 2020 akan secara efektif melarang TikTok di AS tetapi terhenti di pengadilan sampai masa jabatan Trump berakhir.

Biden memilih jalan yang berbeda, memulai tinjauan keamanan nasional atas aplikasi yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa resolusi. Baru-baru ini, pemerintahan Biden mendesak ByteDance untuk melepaskan sahamnya di TikTok atau menghadapi larangan AS. Tampaknya para petinggi TikTok telah membahas kemungkinan memisahkan diri dari perusahaan induknya di China sebagai upaya terakhir, Bloomberg melaporkan.