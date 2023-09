Mengenal Aplikasi Discord, Bikin Heboh Bocorkan Dokumen Pentagon

Serangkaian foto berisi dokumen militer AS yang sangat rahasia telah menjadi bahan kehebohan media dan politik dunia beberapa hari terakhir. Pentagon pun dalam siaga tinggi untuk membendung kebocoran. Ada peran platform obrolan suara, video dan teks Discord dalam menyebarkan informasi intelijen itu.

Informasi yang diberikan dalam bocoran tersebut, yang belum diverifikasi, mengungkapkan hal yang sangat sensitif mengenai perang di Ukraina dan berfungsi sebagai pengingat bahwa Amerika Serikat telah memata-matai sekutunya.

Juru bicara Pentagon Chris Meagher mengatakan foto-foto itu tampaknya menunjukkan dokumen yang formatnya serupa dengan yang diberikan kepada para pemimpin militer senior. Namun, para pejabat AS juga telah memperingatkan bahwa setidaknya beberapa dokumen tampaknya direkayasa.

Tidak jelas dokumen mana yang mungkin berisi misinformasi dan apakah itu bisa menjadi bagian dari operasi misinformasi Rusia atau skema AS untuk menyesatkan Rusia tentang rencana perang Ukraina. Kebocoran itu juga menimbulkan pertanyaan yang berpotensi memalukan bagi otoritas AS tentang bagaimana seseorang dapat menembus badan intelijen tertinggi negara itu.

Biro Investigasi Federal atau Federal Bureau of Investigation FBI tak lama kemudian menangkap tersangka pembocor dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) pada Kamis (13/4/2023). Tersangka bernama Jack Douglas Teixeira, umurnya baru 21 tahun, seorang personel Garda Nasional Udara AS.

Mengutip Reuters Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan, FBI menangkap Teixeira sehubungan dengan penyelidikan atas dugaan penghapusan, penyimpanan, dan pengiriman informasi rahasia pertahanan nasional yang tidak sah. “Agen FBI menangkap Teixeira sore ini tanpa insiden,” kata Garland kepada wartawan dalam pernyataan singkat di Kementerian Kehakiman AS. “Penyelidikan ini sedang berlangsung,” sambung Garland.

Tersangka ditangkap di sebuah kediaman di North Dighton, Negara Bagian Massachusetts. “Sejak akhir pekan lalu, FBI secara agresif mengejar petunjuk investigasi,” kata FBI dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Kehakiman AS tidak merinci dakwaan apa yang akan dihadapi Teixeira. Namun kemungkinan besar dakwaannya adalah pidana karena sengaja menyimpan dan mengirimkan informasi pertahanan nasional.

Di mana dokumen-dokumen itu bocor?

Dalam foto-foto itu, seperti terungkap dalam laporan Aljazeera, terlihat dokumen intelijen itu diletakkan di atas majalah dan benda-benda rumah tangga lainnya. Mantan pejabat yang meninjau foto tersebut mengatakan kepada surat kabar The New York Times bahwa dokumen dalam foto tersebut tampaknya telah dilipat, kemungkinan diambil dari lokasi yang aman dan diambil dari dalam saku.

Dokumen-dokumen itu memiliki tanda-tanda rahasia, dengan beberapa label sangat rahasia, tingkat klasifikasi tertinggi, dan merupakan slide pengarahan yang disiapkan oleh kepala staf militer AS.

Beberapa juga berisi tanda NOFORN, atau "tidak dapat dirilis ke warga negara asing", yang berarti mereka tidak dapat dibagikan dengan badan intelijen asing, termasuk Five Eyes, kumpulan agen mata-mata di AS, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, menurut Times. Masih belum jelas bagaimana gambar-gambar itu bisa tersebar di dunia maya.

“Mereka ada di suatu tempat di web, dan di mana tepatnya, dan siapa yang memiliki akses pada titik itu, kami tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu,” kata kepala Pentagon Lloyd Austin pada konferensi pers pada Selasa.

Meskipun dokumen tersebut hanya mendapat perhatian luas dalam beberapa hari terakhir, situs investigasi sumber terbuka Bellingcat mengatakan dokumen tersebut – atau setidaknya beberapa di antaranya – tampaknya pertama kali muncul dalam foto yang diposting di platform media online Discord paling tidak sebulan sebelumnya. Mereka dilaporkan oleh Times pada 5 April. Beberapa materi telah muncul lebih awal, pada bulan Januari.

Dalam sebuah artikel tentang "perjalanan yang tidak mungkin" dari dokumen tersebut, Bellingcat menelusuri referensi paling awal tentang kebocoran ke server Discord yang sekarang sudah tidak berfungsi dan mengutip tiga mantan pengguna yang mengatakan bahwa sejumlah besar dokumen telah dibagikan di sana.

Apa itu Discord?

Discord berdiri pada 2015 merupakan aplikasi obrolan yang paling populer para gamer berkomunikasi secara online. Discord dapat diakses melalui desktop, smartphone, atau konsol game seperti Xbox dan PlayStation. Pertumbuhannya dipercepat selama pandemi COVID-19 sebagai forum bagi sebagian besar penggunanya yang lebih muda untuk bergosip atau bahkan saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah.

“Setiap bulan, lebih dari 150 juta orang mengunjungi Discord untuk berkumpul dengan keluarga, teman, dan komunitas,” kata salah satu pendiri dan CEO, Jason Citron, bulan lalu di sebuah acara pers, mengutip Arabnews. “Ini menjadi tempat di mana mereka bersenang-senang dan menyelesaikan sesuatu bersama.”

Pengguna Discord cenderung muda — sekitar 38 persen pengguna webnya dan hampir setengah dari pengguna aplikasi Android berusia antara 18 dan 24 tahun, menurut platform intelijen digital Similarweb. Mereka kira-kira 75 persen laki-laki, kata kelompok penelitian itu.

Baru-baru ini, aplikasi tersebut juga menempatkan dirinya sebagai pintu gerbang ke alat kecerdasan buatan seperti Midjourney, yang memunculkan citra baru berdasarkan perintah yang diberikan dalam obrolan Discord.

Discord mengumumkan pada bulan Januari bahwa mereka membeli aplikasi sosial lain yang berfokus pada remaja bernama Gas, yang memungkinkan orang untuk berbagi jajak pendapat online dan pujian yang menggembirakan.

Pembelian tersebut merupakan bagian dari keinginan besar untuk menargetkan komunitas di luar game, menurut analis Insider Intelligence Jeremy Goldman. Goldman mengatakan Discord juga mendapat manfaat dari gejolak seputar pengambilalihan Twitter Elon Musk karena "jumlah yang tidak signifikan" dari pemain yang memasang pegangan Discord di profil Twitter mereka untuk menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan decamping.

Bagaimana cara kerjanya?

Discord dapat diakses melalui desktop, smartphone, atau konsol game seperti Xbox dan PlayStation. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat ‘server’ khusus ‘undangan’. Server, yang menyerupai platform perpesanan profesional Slack, memungkinkan pengguna untuk membuat subsaluran tempat mereka dapat berkomunikasi melalui obrolan teks, suara, atau video.

Beberapa pengguna mungkin memiliki ‘server teman’ dari beberapa lusin orang yang mereka kenal dalam kehidupan nyata, sementara yang lain mungkin bergabung dengan server yang lebih besar yang dikhususkan untuk komunitas online orang-orang yang tertarik dengan topik tertentu.

Perusahaan menampung hampir 21.000 server, yang sebagian besar didedikasikan untuk bermain game. Lainnya berfokus pada topik seperti kecerdasan buatan (AI) generatif, hiburan, atau musik.

Kebocoran dokumen militer yang sangat rahasia tentang perang Ukraina dan masalah keamanan nasional lainnya yang dilakukan Jack Teixeira, 21, telah menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Amerika untuk menjaga rahasianya yang paling sensitif.

Beberapa kebocoran diyakini berawal pada Discord. Grup obrolan bernama ‘Thug Shaker Central’ menarik kira-kira dua lusin penggemar yang berbicara tentang senjata favorit mereka dan berbagi meme dan lelucon, beberapa di antaranya rasis. Kelompok itu juga memasukkan diskusi tentang perang yang mencakup pembicaraan tentang invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam diskusi itu, seorang pengguna yang dikenal sebagai ‘OG’ memposting materi yang menurutnya rahasia selama berbulan-bulan. Anggota Garda Nasional Udara Massachusetts itu memposting di Discord selama bertahun-tahun tentang senjata, permainan, meme favorit dan, menurut beberapa orang yang mengobrol dengannya, rahasia AS yang dijaga ketat.

Investigasi sedang berlangsung di tengah upaya Discord untuk merekrut lebih banyak pengguna dan memperluas cara mereka menggunakan aplikasi serbaguna. Discord mengatakan sedang bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan kebocoran, yang diyakini telah dimulai di situs tersebut.

Apakah Discord terlibat dengan investigasi lain?

Ini bukan pertama kalinya Discord terlibat dalam kontroversi. Pada 2017, supremasi kulit putih menggunakan platform tersebut untuk merencanakan unjuk rasa “Unite the Right” di Charlottesville, AS, di mana seorang pengunjuk rasa terbunuh.

Pada Mei 2022, seorang remaja memposting meme rasis dan merekam pemikirannya di Discord sebelum menembak mati 10 orang di sebuah toko bahan makanan di Buffalo, AS. Pria kulit putih berbagi rencana terperinci untuk serangan itu dengan sekelompok kecil orang di Discord sekitar setengah jam sebelumnya dalam sebuah buku harian.

Buku harian itu, disimpan di server pribadi khusus undangan, termasuk berbulan-bulan entri rasis, antisemit bersama dengan deskripsi langkah demi langkah dari rencana penyerangan penembak. Juga peta yang digambar tangan dari toko yang menjadi targetnya. Dia menyiarkan langsung serangan itu di platform berbeda, Twitch.

Discord mengatakan telah menghapus buku harian itu dan memblokir akun penembak segera setelah diketahui. Perusahaan mengatakan juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran konten yang terkait dengan serangan itu.

Sejak 2020, Discord telah menjadi bagian dari Global Internet Forum to Counter Terrorism, sebuah grup yang didirikan bersama oleh perusahaan teknologi seperti Microsoft, Facebook, dan YouTube yang bekerja untuk menghentikan penyebaran video penembakan massal yang disiarkan langsung oleh pelakunya.