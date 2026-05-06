Mengenal 6 Cucu Jokowi, dari Jan Ethes hingga Bebingah Sang Tansahayu

Kehidupan keluarga Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, sering menjadi perhatian publik, terutama cucu-cucunya yang sering terlihat menggemaskan di media sosial.

Ya, mantan Presiden RI ke-7 yang sedang menikmati masa pensiun ini, kerap menyisihkan waktu untuk bermain bersama cucu-cucu kesayangannya.

Selain Jan Ethes, Jokowi kerap bermain dengan cucu-cucu lainnya seperti La Lembah Manah hingga Bebingah Sang Tansahayu yang baru saja lahir pada 15 Oktober 2024.

Cucu dari Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda

1. Jan Ethes Srinarendra

Jan Ethes Srinarendra adalah cucu pertama Jokowi dari anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda.

Cucu pertamanya ini lahir pada Kamis, 10 Maret 2016 di RS PKU Muhammadiyah Solo.

Menurut Gibran, nama anak pertamanya ini memiliki arti khusus. “Jan” berarti sangat, “Ethes” berarti cekatan, dan “Srinarendra” berarti pemimpin yang baik.

2. La Lembah Manah

Cucu ketiga Jokowi, La Lembah Manah, lahir pada Jumat, 15 November 2019 di RS PKU Muhammadiyah Solo sekitar pukul 15.46 WIB.

Adik dari Jan Ethes ini memiliki arti nama yang baik. “Lembah Manah” bermakna rendah hati.

Sementarakata “La” di bagian depan namanya, Gibran mengatakan nama tersebut memiliki beberapa kepanjangan, yaitu Lembut Anakku, Luwes Anakku atau Loma dermawan) Anakku.

Cucu Jokowi dari Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution

1. Sedah Mirah Nasution

Cucu kedua Jokowi yang lahir pada Rabu, 1 Agustus 2018 di Rumah Sakit YPK Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 05.50 WIB.

“Sedah Mirah” merupakan nama hasil diskusi Kahiyang dan Bobby. Arti Sedah Mirah Nasution adalah doa dan harapan agar putri mereka bisa menjadi putri yang menawan, salihah, dan dermawan bagi orang-orang sekitar.

2. Panembahan Al Nahyan Nasution

Panembahan Al Nahyan Nasution adalah cucu keempat Jokowi dan anak kedua dari pasangan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, yang lahir di Rumah Sakit YPK Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat, pada 3 Agustus 2020.

Kahiyang dan Bobby mengumumkan nama anak keduanya seminggu setelah kelahirannya, yaitu Panembahan Al Nahyan Nasution.

Arti dari nama “Panembahan” adalah raja atau pemimpin, sedangkan “Al Nahyan” berasal dari bahasa Arab yang berarti mencegah atau terhindarkan dari kegiatan-kegiatan buruk.

Sementara Nasution merupakan nama marga Mandailing yang berasal dari Bobby Nasution.

3. Panembahan Al Saud Nasution

Panembahan Al Saud Nasution adalah cucu kelima Jokowi yang lahir pada 25 Agustus 2022 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Namanya mirip seperti anak kedua Kahiyang. Perbedaannya berada di nama tengahnya saja.

Arti nama “Panembahan” adalah raja atau pemimpin, “Al Saud” merujuk pada nama raja dari kerajaan Arab Saudi, sementara Nasution merupakan nama marga Mandailing, Sumatra Utara, yang diturunkan dari Bobby Nasution.

Cucu dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono

1. Bebingah Sang Tansahayu

Cucu keenam Jokowi yang lahir di Jakarta, pada Selasa, 15 Oktober 2024 pada pukul 07.02.

Nama Bebingah Sang Tansahayu berasal dari Bahasa Jawa yang dipilih secara langsung oleh Erina.

Setiap katanya memiliki arti yang baik. “Bebingah” berarti selalu membuat bahagia, sementara “Sang Tansahayu” bermakna selalu cantik dalam tutur kata, paras, dan semuanya.