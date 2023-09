Mengenal Lima Motif Batik dan Maknanya

Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ditentukan sebagai Hari Batik Nasional karena pada tanggal tersebut Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya dunia.

Badan PPB untuk Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan atau UNESCO, menetapkan batik sebagai warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009.

Keberadaan batik di dunia fesyen kini banyak dibuat macamnya. Perkembangan model-model busana yang berasal dari kain batik kerap bermunculan inovasi-inovasi yang membuat batik bisa digunakan di berbagai situasi.

Bahkan, motif batik kini sering diaplikasikan pada sebuah medium yang tidak hanya kain, tetapi peralatan makan, peralatan kebutuhan anak, ragam pelengkap fesyen, dan masih banyak lagi.

Inilahcom menghimpun dari beberapa sumber, Jakarta, Sabtu, (02/10/2021), setiap motif batik memiliki sejarah dan arti tersendiri. Lantas apa saja macam batik yang biasa Anda temui dan sering digunakan sebagai busana untuk kerja, acara formal, dan lainnya? Kemudian apa makna di balik motif batik yang ada? Berikut adalah lima motif batik yang bisa Anda simak.

1. Batik Parang Kusumo





Bisa dibilang, motif batik tertua dari Solo ini sering digunakan untuk busana. Batik ini memiliki motif yang menyerupai ombak laut. Motif tersebut memperlihatkan ombak laut yang tidak kenal lelah saat menghantam karang di lautan.

Motif ini juga memiliki arti makna hidup yang harus dilandasi oleh perjuangan untuk mencari keharuman lahir dan batin. Hal ini ibarat keharuman dari bunga kusuma.

Biasanya, batik motif Parang Kusumo ini digunakan untuk acara tukar cincin. Artinya, ada harapan kedepannya membangun rumah tangga yang kuat seperti makna dari Batik Parang Kusumo.

2. Batik Megamendung





Motif batik Megamendung ini menampilkan batik dengan motif seperti pola awan. Motif ini berasal dari Cirebon. Batik Megamendung menjadi semakin populer karena mengangkat ciri khas kota Cirebon yang menjadi sentra batik di Jawa Barat.

Makna yang terkandung di dalamnya adalah melambangkan nirwana sebagai dunai yang luas, abadi, bebas dan memiliki konsep ketuhanan.

Awan juga mengartikan kaum Sufi sebagai ungkapan yang sama yaitu dengan konsep luas dan bebas.

Filosofi yang terdapat dalam motif Megamendung adalah bahwa setiap insan harus dapat meredam amarah atau emosi dalam kendisi apapun, dengan kata lain, hati seseorang diharapkan dalam tetap tenang meskipun dalam keadaan suasana marah.

3. Batik Kawung





Motif batik ini berasal dari Jogja. Motif ini bisa dibilang paling terkenal dari Jogja. Kawung mengandung arti yang menampilkan simbol harapan agar manusia terus ingat dari mana asal usulnya.

Motif Kawung memperlihatkan corak lingkaran menyerupai buah Kawung yang ditata rapi secara geometris. Motif ini juga diterjemahkan sebagai gambar bunga Teratai dengan empat lembar daun bunga yang merekah.

Baca Juga: 5 Cara Merawat Kain Batik yang Wajib Diterapkan agar Awet dan Indah

Bunga Teratai yang Indah itu melambangkan umur yang panjang dan kesucian.

4. Batik Sidomukti





Motif batik Sidomukti berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Motif ini merupakan perkembangan dari motif batik Sidomulyo.

Sidomukti berasal dari Bahasa Jawa yang berarti kata Sido, memiliki arti jadi/menjadi/terkabul/terus-menerus.

Kemudian arti mukti, kebahagiaan, berkuasa, disegani, dan sejahtera. Motif batik Sidomukti memiliki makna bahwa harapan dan keinginan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.

Bagi pasangan yang menikah diharapkan kedua mempelai akan memiliki masa depar yang baik dan penuh dengan kebahagiaan.

5. Batik Sekar Jagad





Motif batik Sekar Jagad berasal dari kata Sekar (bunga) dan Jagad (dunIa). Batik Sekar Jagad merupakan batik yang menggambarkan keindahan dan kecantikan bagi pemakainanya. Makna ini bisa dikatakan sebagai makna umum karena semua batik memiliki keindahan masing-masing.

Baca Juga: Iriana Jokowi Ajak Permaisuri Jepang Lihat Koleksi Batik hingga Anggrek di Istana Bogor

Keindahan batik sekar Jagad itu ditandai dengan beranekaragam bunga yang tersebar di atas bumi.