Mengenal Tren Bold Flavor di Dunia Kuliner, Janji Jiwa Hadirkan Black Toast Series

Ukuran Font Kecil Besar

Tren bold flavor atau cita rasa berani kini semakin mendominasi dunia kuliner, terutama di kalangan konsumen muda yang gemar mencoba sensasi rasa baru. Perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas, ditambah penggunaan saus khas seperti gochujang dan buldak, menjadi salah satu tren Food and Beverage (F&B) yang paling diminati sepanjang 2026.

Melihat perubahan selera pasar tersebut, Jiwa Toast dari Janji Jiwa menghadirkan inovasi terbaru lewat Black Toast Series, rangkaian menu limited time dengan tampilan hitam ikonik dan profil rasa yang mengikuti tren flavor kekinian.

Marketing Director Jiwa Group, Grace Surya, mengatakan Black Toast Series menjadi upaya perusahaan untuk tetap relevan di tengah industri makanan dan minuman yang bergerak cepat.

“Black Toast Series menjadi salah satu langkah untuk terus menjaga toast semakin relevan di tengah pasar F&B yang bergerak cepat. Berdasarkan aspirasi pelanggan yang kini semakin menginginkan rasa yang tidak hanya enak, tapi lebih berani dan unik,” ujar Grace, Jakarta, Sabtu (25/04/2026).

Ia menambahkan, konsumen saat ini tidak hanya mencari makanan yang lezat, tetapi juga pengalaman baru yang menarik secara visual dan meninggalkan kesan rasa yang kuat.

Sentuhan Charcoal

Mengusung tampilan hitam khas dari sentuhan charcoal pada signature toast Janji Jiwa, Black Toast hadir dengan tekstur lembut dan fluffy di bagian dalam, serta lapisan luar yang ringan renyah, menciptakan sensasi gigitan yang lebih memuaskan.

Black Toast Series hadir dalam dua varian utama. Pertama, Honey Gochujang Chicken yang menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas dari ayam juicy, honey gochujang sauce, creamy mayo, selada segar, dan coleslaw.

Varian kedua adalah Spicy Buldak Chicken yang menyajikan sensasi pedas lebih intens. Ayam juicy dipadukan dengan spicy buldak sauce, creamy mayo, selada segar, dan coleslaw, menghasilkan kombinasi rasa kuat namun tetap seimbang.

Kehadiran gochujang dan buldak dalam menu ini mencerminkan meningkatnya popularitas saus Korea yang dikenal memiliki rasa kompleks dan khas. Tren ini semakin digemari karena mampu menghadirkan sensasi pedas yang kuat sekaligus cocok dengan selera konsumen muda.

Melalui Black Toast Series, Janji Jiwa ingin menunjukkan inovasi bukan sekadar menghadirkan menu baru, tetapi juga memahami perkembangan preferensi konsumen terhadap makanan yang tampil standout dan memiliki rasa yang lebih kaya.