Mengenang Mangaka Kazuki Takahashi, Sang Kreator Yu-Gi-Oh!

Ada seorang pemuda ringkih. Rambutnya tajam seperti landak berwarna pirang di bagian depan dan berwarna hitam perpaduan magenta di bagian belakang. Matanya yang besar menatap tajam deretan kartu coklat bergambar monster di tangannya.

Ya, itulah sosok Yugi Mutou, pemeran utama dalam manga Yu-Gi-Oh!. Penggemar manga, anime, dan board game pasti tak asing mendengarnya. Jenama ini debut sebagai komik serial bergenre petualangan dan fantasi sains yang diterbitkan oleh Shueisha selama tahun 1996-2004.

Istilah Yu-Gi-Oh! berarti ”Raja Permainan”. Inti cerita komik ini menampilkan Yugi Mutou yang lemah sehingga sering mengalami perundungan. Namun, suatu hari dia bisa memecahkan teka-teki Mesir kuno, Sennen Pazuru atau Millennium Puzzle, yang memunculkan seorang alter ego yang gelap.

Selanjutnya, Yu-Gi-Oh! berkembang menjadi waralaba media yang mencakup manga, serial animasi, film, permainan kartu, mainan, figur, dan video gim yang populer di seluruh dunia. Penggemarnya bisa membaca cerita seru dan bermain kartu untuk melakukan pertarungan monster. Sungguh menegangkan.

Kazuki Takahashi adalah seniman Jepang di balik penciptaan Yu-Gi-Oh! Perjalanan Yu-Gi-Oh! yang panjang sayangnya harus melalui sebuah titik pahit lantaran kepergian Takahashi.

Mangaka ini ditemukan meninggal dunia di laut dekat Nago, Okinawa, Rabu (6/7/2022) pagi. Saat ditemukan, laki-laki ini sedang mengenakan peralatan snorkeling. Takahashi berusia 60 tahun.

Penyidik telah menginvestigasi kematiannya. Mengutip Okinawa Times, penyebab kematian Takahashi adalah tenggelam. Ia diduga tenggelam sejak 4 Juli atau dua hari sebelum ditemukan.

Curahan duka bertebaran di media sosial. Penggemar di seluruh dunia mengunggah kartu dan gambar mereka secara daring. Beberapa menyebutkan, Yu-Gi-Oh! menjadi alasan mereka menjadi tertarik pada Jepang sekaligus bagaimana kartu-kartu itu membantu mereka mendapatkan teman pertama.

Eric Stuart, aktor sulih suara Amerika Serikat, sedih atas berita kematian itu. Ia juga mengenang bagaimana bisa mempunyai foto berpose lucu bersama Takahashi.

”Seorang laki-laki yang luar biasa berbakat. Sensei (guru) menciptakan peran yang membantu menentukan karier akting suara saya. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa Seto Kaiba versi saya adalah favoritnya,” cuit Stuart di Twitter merujuk pada salah satu karakter utama di Yu-Gi-Oh!.

