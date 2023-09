Mengerikan! Beredar Sketsa Awal Perang AS Melawan China di Selat Taiwan

Apa yang terjadi jika Amerika Serikat (AS) benar-benar mengalami bentrokan dengan China di selat Taiwan? Sebuah sketsa awal perang AS melawan China telah muncul. Dari mulai kemungkinan serangan persenjataan canggih hingga peperangan non-kinetik.

Seorang mantan kolonel Korps Marinir AS telah melukiskan gambaran yang agak suram tentang bagaimana konflik antara Amerika Serikat dan China mungkin terjadi di Selat Taiwan. Ini terungkap dalam buku berjudul When China Attacks: A Warning to America yang ditulis Kolonel (Purn) Grant Newsham.

Newsham menguraikan skenario fiktif tetapi terinformasi dengan baik yang waktunya sekitar satu atau dua tahun dari sekarang. Ia menggambarkan ledakan terjadi di Pearl Harbor dan Pangkalan Angkatan Udara Hickam di dekatnya serta serangan pesawat tak berawak terjadi di Pangkalan Angkatan Laut San Diego. Juga sebuah kapal penangkap ikan berawak China bertabrakan dengan kapal tanker minyak AS yang berangkat dari Hawaii menuju Pasifik Barat.

Selanjutnya menurut sketsa tersebut, di tengah peristiwa ini, Tentara Pembebasan Rakyat berada di Taiwan dalam jumlah besar. China menghentikan jalur internet dan komunikasi Taiwan untuk memutus hubungan negara pulau itu dari dunia.

Pemerintah AS terkejut, dan Marinir AS tidak dapat mencapai Taiwan, kapal Angkatan Laut AS masih dalam perjalanan dari Singapura dan Guam. Sementara rudal menyerang pelabuhan pantai Barat AS sebelum mereka sempat merespons. Dia bahkan berspekulasi bahwa pasukan khusus China akan melancarkan serangan ke Hawaii, Guam, dan Jepang.

“Taiwan menyadari tidak ada bantuan yang datang. Itu menuntut persyaratan dan menyerah. Segera, seluruh Asia menerima pesannya,” tulis Newsham yang mengatakan rantai pertahanan Pulau Pertama AS di Pasifik Barat telah rusak, mengutip EurAsian Times. “Sejak saat itu, China tidak dapat lagi ditahan, dan Beijing tidak akan berhenti di Taiwan.”

Gangguan terhadap AS dari China

Newsham, yang saat ini menjadi rekan senior di Pusat Kebijakan Keamanan dan Forum Jepang untuk Studi Strategis, telah memiliki karir panjang dari mulai peran intelijen dan penghubung di Marinir AS, posisi kontra-pemberontakan dan komersial sebagai Petugas Layanan Luar Negeri AS, dan seorang karir bisnis di Tokyo sebagai pengacara di bank investasi dan di industri teknologi tinggi.

Bukunya membahas berbagai masalah yang mengganggu AS, yang meliputi kerusakan sosial dan kelemahan ekonomi karena hilangnya manufaktur secara bertahap di negara tersebut, korupsi di kalangan akademisi Amerika, sektor keuangan dan korporasi, serta politik, yang telah sangat parah yang dipengaruhi oleh uang China.

Sebaliknya, Newsham menunjukkan fokus tunggal negara satu partai China, yang dijalankan oleh Partai Komunis China (PKC), dalam mengejar kekuatan nasional yang komprehensif melalui berbagai cara. Termasuk penggunaan perang psikologis, manipulasi kerangka hukum internasional, pengambilalihan organisasi internasional, eksploitasi pandemi Covid dan keterlibatan dalam kecanduan Amerika terhadap fentanil, merusak industri AS dan dolar Amerika, hingga peretasan infrastruktur digital berskala besar.

Newsham menulis bahwa sangat penting untuk diingat bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak membedakan antara masa damai dan masa perang seperti yang dilakukan orang Amerika. Bagi Komunis, tidak ada perbedaan. Langkah-langkah peperangan non-kinetik dan perang senjata yang sebenarnya berada pada spektrum yang sama.

Dia tertarik dengan buku Unrestricted Warfare: China's Master Plan to Destroy America yang diterbitkan oleh dua kolonel Tentara Pembebasan Rakyat, Qiao Liang dan Wang Xiangsui, pada tahun 1999, yang menganjurkan perang ekonomi, serangan terhadap infrastruktur utama, propaganda, upaya untuk melemahkan serta mengobrak-abrik masyarakat lawan dan sistem politik.

Peperangan Non-Kinetik China Melawan AS

Beberapa contoh dibahas oleh Newsham, yang digunakan China untuk melawan Amerika Serikat. Seperti yang dilaporkan EurAsian Times sebelumnya, China diyakini melakukan perang tidak teratur yang berbahaya, atau apa yang dapat dikategorikan sebagai perang 'non-kinetik' melawan AS dengan menggunakan kartel narkoba Meksiko untuk memperdagangkan obat-obatan Fentanyl yang 'mematikan' ke Amerika.

Kita tahu bahwa China adalah pemasok utama beberapa bahan prekursor ke kartel obat untuk membuat Fentanil. Drug Enforcement Administration (DEA) AS menggambarkan Fentanil sebagai ancaman narkoba paling mematikan yang dihadapi AS, karena sangat adiktif dan fatal. Menurut agensi, Fentanyl 50 kali lebih kuat dari Heroin. Hanya dua miligram Fentanil, jumlah kecil yang pas di ujung pensil, dianggap sebagai dosis yang berpotensi mematikan.

Menurut Derek Maltz, mantan kepala operasi khusus DEA, keterlibatan China dalam perdagangan Fentanil harus dilihat sebagai bagian dari strategi nasionalnya yang lebih besar untuk menggantikan AS dalam hal kekuatan ekonomi dan militer.

Maltz mengatakan bahwa China menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran yang penting untuk mengagungkan penggunaan Fentanil oleh kaum muda Amerika. Dia mencatat bahwa pil yang mengandung Fentanyl dapat dipesan di Snapchat dan media sosial, kemudian dikirim ke "rumah seperti pizza".

Demikian pula, Komisi Pemberantasan Perdagangan Opioid Sintetis AS tahun lalu memperingatkan bahwa ancaman paling mematikan China terhadap AS saat ini bukanlah pembangunan pertahanan atau agresi militernya. Sebaliknya, itu adalah peran yang dimainkannya dalam rantai pasokan Fentanyl.

Pemerintahan Biden telah menyuarakan keprihatinannya dengan China tetapi belum mengambil tindakan hukuman langsung apa pun. Sementara itu, China membantah keterlibatan yang disengaja dalam krisis Fentanyl. Namun, sebagian besar pejabat AS tidak mempercayai klaim China.

Perkuat koneksi di Utah

Cara lain perang non-kinetik Tiongkok, seperti yang dibahas oleh Newsham dalam bukunya, adalah upaya propaganda dan pengaruh Tiongkok di AS. Contoh terbaru dari hal ini dapat ditemukan dalam laporan investigasi oleh Associated Press atau AP, yang diterbitkan minggu ini, yang menemukan bahwa China diduga telah membangun beberapa koneksi di Utah di AS bagian barat untuk mempengaruhi urusan AS.

AP melaporkan bahwa China dan pendukungnya yang berbasis di AS telah memupuk hubungan dengan pejabat negara dan anggota parlemen selama beberapa tahun. Hubungan ini juga mencakup banding ke afiliasi pejabat Utah dengan Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, yang lebih dikenal sebagai Gereja Mormon. Mormonisme adalah cabang dari agama Kristen dan dipraktikkan oleh mayoritas penduduk Utah.

Upaya memupuk hubungan ini dilaporkan membuahkan hasil, dengan anggota parlemen di Utah telah menunda atau bahkan membatalkan undang-undang di negara bagian yang ditentang oleh pemerintah China. Misalnya, anggota parlemen yang bersahabat dengan China menunda tindakan untuk melarang Institut Konfusius yang didanai China di universitas negeri selama satu tahun.

Frank Montoya Jr., pensiunan agen kontraintelijen FBI yang berbasis di Utah, mengatakan kepada AP bahwa upaya sukses China di Utah menunjukkan betapa luas dan gigihnya China dalam mencoba mempengaruhi Amerika. “Utah adalah pijakan penting,” lanjut Montoya. “Jika orang China berhasil di Salt Lake City, mereka juga bisa berhasil di New York dan di tempat lain.”

Newsham, dalam buku-bukunya, juga berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan terobosan China ke dalam politik dan masyarakat AS, persetujuan pemerintah AS dalam pengambilalihan Laut China Selatan secara de facto oleh China adalah mungkin.

Namun, mengikuti perkembangan terkini di Indo-Pasifik, setelah konflik Rusia-Ukraina, tampaknya tidak mungkin AS dan sekutunya akan mau menerima invasi China ke Taiwan dan pengambilalihan Laut Cina Selatan begitu saja secara de facto.