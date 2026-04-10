Mengerikan: Rupiah Makin 'Doyong' Rp17.110/US$

Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS ke posisi Rp16.755 pada penutupan hari ini, Selasa (3/2/2026).

Ukuran Font Kecil Besar

Pergerakan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$) kian mengkhawatirkan. Pada perdagangan siang, posisinya semakin melorot ke level Rp17.110/US$.

Mengutip Bloomberg, Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 12.52 WIB, nilai rupiah di pasar spot melemah 0,12 persen dibandingkan kemarin yang berada di posisi Rp17.090/US$.

Perkembangan ini berbalik arah dibandingkan saat pembukaan. Di mana, mata uang Garuda sempat menguat 7 poin atau 0,04 persen menjadi Rp17.083/US$.

Analis mata uang, Ibrahim Assuaibi, mengatakan sentimen pasar semakin terganggu oleh meningkatnya serangan Israel di Lebanon, yang berisiko merusak gencatan senjata yang rapuh.

"Laporan menunjukkan bahwa jalur kapal tanker melalui selat dihentikan setelah serangan tersebut, meskipun pejabat AS memberi sinyal tanda-tanda awal pembukaan kembali sebagian," ujar Ibrahim, Jumat (10/4/2026).

Ia memperkirakan rupiah pada hari ini bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp17.090–Rp17.140 per dolar AS.

Pihak Iran menyatakan pembicaraan damai dengan AS tidak akan masuk akal setelah serangan terbaru yang dilancarkan Israel, karena dinilai melanggar ketentuan gencatan senjata yang baru diumumkan.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran, yang sempat memicu harapan dibukanya kembali Selat Hormuz dan meredakan gangguan pasokan.

Namun, para analis memperingatkan bahwa gangguan struktural pada rantai pasokan dan infrastruktur di kawasan tersebut dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk dipulihkan.

Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026, sebesar 4,7 persen. Atau turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8 persen.

Meski direvisi turun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) yang hanya 4,2 persen.

Adapun prospek ekonomi kawasan dipengaruhi tiga faktor eksternal utama, yakni konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi, pembatasan perdagangan di AS serta ketidakpastian kebijakan global, dan perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI).

Sami mawon, OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026. Angkanya anjlok ke level 4,8 persen, sebelumnya dipatok 5 persen. Revisi ini berdasarkan tekanan global yang meningkat, terutama akibat lonjakan harga energi dan ketegangan geopolitik.

Dari kedua revisi dua lembaga global yang kredibel itu,tentu saja menjadi acuan bagi para pemilik dana besar di dunia. Tentunya memengarugi juga posisi rupiah.

