Menghitung Hari Jelang Pernikahan, El Rumi: Menemukan Selamanya di Matamu, Syifa

Jumat, 24 April 2026 - 15:36 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Pasangan selebriti Syifa Hadju dan El Rumi kembali mamerkan momen pemotretan prewedding mereka menjelang rencana pernikahan. Belum lama ini keduanya, tampil dengan pakaian bernuansa putih.

Ya, itu terlihat dari unggahan di Instagram Syifa Hadju (@syifahadju). Di mana keduanya tampak kembali melakukan sesi pemotretan prewedding.

Dalam unggahan tersebut, Syifa kali ini tampil mengenakan gaun bercorak putih Gading dengan model mermaid tanpa tali yang dipadukan dengan mantel berbulu.

"Menghitung hari," tulis Syifa dalam unggahan tersebut, dikutip Jumat (24/4/2026).

Gaun berwarna gading ini menampilkan lilitan kain draperi tebal seperti krep berkerut atau wol di bagian dada, lengan, dan meluncur hingga ke lantai sebagai ekor yang dramatis.

Penampilan Syifa dipercantik dengan hiasan seperti penutup kepala pendek dengan aksen hiasan bunga di kepala, memberikan kesan modern namun klasik.

Di sisi lain, El Rumi mengimbangi penampilan Syifa dengan setelan tuksedo klasik berwarna putih lengkap dengan dasi kupu-kupu bercorak hitam.

Sebagai bawahan, El Rumi mengenakan celana formal hitam berpotongan pas, lengkap dengan sepatu pantofel kulit hitam mengkilap. Kombinasi tuksedo putih dan aksen hitam ini memberikan kesan gagah, formal, dan abadi pada penampilan keseluruhannya.

Unggahan sesi potret keduanya pun mendapat banyak komentar dari warganet. Tak sedikit dari warganet hingga kalangan selebritas memuji penampilan keduanya dalam sesi foto prewedding tersebut.

Bukan hanya warganet, El Rumi pun turut meramaikan kolom komentar. Ia memberikan kalimat singkat namun punya makna dalam. Sontak saja, komentar itu pun dipin oleh Syifa.

"Menemukan selamanya di mata mu," tulis El dengan bahasa Inggris.

Rencananya, Akad El Rumi dan Syifa Hadju akan Berlangsung Minggu, 26 April 2026

Proses administrasi pernikahan keduanya pun telah tuntas. Pendaftaran pernikahan keduanya juga sudah dilakukan melalui KUA Setiabudi.

Pihak KUA Setiabudi, melalui Yusuf Mimbar, mengonfirmasi bahwa pasangan tersebut telah menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan.

"Sudah kita daftarkan. Jadi untuk berkas beliau menguasakan kepada WO-nya untuk mendaftarkan. Untuk tercatatnya pada hari Minggu, 26 April 2026 jam 10 pagi," kata Yusuf Mimbar dikutip di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia juga menjelaskan dokumen diserahkan oleh perwakilan dari pihak mempelai melalui wedding organizer (WO) dan seluruh persyaratan telah diperiksa.

"Untuk berkas diserahkan oleh utusan beliau dari Pejaten melalui WO. Tadi kita cek berkasnya surat rekomendasi, surat dari kelurahan kedua belah pihak sudah lengkap," sambungnya.