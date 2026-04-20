Besaran Gaji dan Tunjangan Perangkat Desa, dari Kades hingga Sekdes

Ilustrasi kepala desa dan perangkat desa sedang bekerja di kantor

Setiap berkunjung ke kantor desa untuk urusan administrasi, kita pasti akan bertemu dengan para petugas yang sigap melayani.

Mereka adalah Perangkat Desa, yang bertugas membantu Kepala Desa untuk melayani masyarakat.

Meski tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), banyak orang yang ingin bekerja di bidang ini.

Selain karena gajinya yang lumayan, perangkat desa juga punya peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari pelayanan publik hingga pengelolaan program desa,

Mengenal Perangkat Desa dan Bagiannya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, perangkat desa adalah staf yang punya peran penting dalam membantu Kepala Desa menjalankan tugasnya di pemerintahan.

Tugas utama mereka adalah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan program, dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan lancar.

Dalam strukturnya, Perangkat Desa terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Sekretariat Desa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; Kepala Urusan Keuangan; Kepala Urusan Perencanaan

Pelaksana Teknis Seksi Pemerintahan;

Seksi Kesejahteraan; dan

Seksi Pelayanan

Pelaksana Kewilayahan

Besaran Gaji Perangkat Desa 2026

Besaran gaji Perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. Kepala Desa menjadi perangkat desa dengan gaji terbesar, yakni Rp2.426.640.

Berikut adalah rincian gaji perangkat desa selengkapnya:

Kepala Desa : paling sedikit Rp2.426.640, setara 120 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

: paling sedikit Rp2.426.640, setara 120 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a. Sekretaris Desa : paling sedikit Rp2.224.420, setara 110 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

: paling sedikit Rp2.224.420, setara 110 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a. Perangkat Desa Lainnya: paling sedikit Rp2.022.200, setara 100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.

Tunjangan dan Fasilitas Perangkat Desa

Dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan bahwa 70 persen dari total anggaran dana desa dialokasikan untuk belanja operasional desa, sementara sisa 30 persen digunakan untuk gaji bagi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa dan perangkat desanya juga menerima jaminan sosial berupa kesehatan dan ketenagakerjaan.

Besaran tunjangan bagi perangkat daerah bervariasi bergantung pada kebijakan masing-masing wilayah.

Sebagai gambaran, berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 2 Tahun 2024, besaran tunjangan Kepala Daerah adalah Rp1.000.000.

Cara Menjadi Perangkat Desa

Proses seleksi perangkat daerah diatur melalui peraturan dan kebijakan daerah masing-masing. Namun secara umum, terdapat alur standar yang biasanya berlaku secara nasional, yaitu:

1. Daftar di Website Resmi

Cari informasi mengenai lowongan kerja menjadi perangkat desa di website resmi atau saluran komunikasi resmi lainnya yang digunakan oleh desa.

2. Tahapan Seleksi

Daftar lowongan di website resmi dan ikuti tahapan seleksi yang diselenggarakan, seperti tes wawancara, kemampuan, dan wawancara.

3. Pelantikan

Setelah berhasil melewati tahapan seleksi, tunggu pengumuman kandidat yang terpilih dan jadwal pelantikannya.

Syarat Menjadi Perangkat Desa

Persyaratan menjadi perangkat desa telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berikut adalah persyaratan umumnya: