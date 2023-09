Mengintip Persiapan Pesta Modifikasi OLX Autos IMX 2022

Penyelenggara gelaran OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2022 memastikan bahwa persiapan menuju event puncak pesta modifikasi nasional itu telah mencapai 90 persen.

Ketua MPR RI sekaligus Ketua IMI Pusat, Bambang Soesatyo mengatakan, potensi industri modifikasi aftermarket nasional semakin berkembang dari tahun ke tahun. Hadirnya Indonesia Modification Expo yang sudah berjalan selama lima tahun menjadi wadah kreatif untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas anak muda Indonesia.

"Di gelaran OLX Autos Indonesia Modification Expo 2022 ini saya terjun langsung melihat proses kreatif dari para kontestan Black Stone Live Modz Challenge 2022," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya yang dikutip Kamis (22/9/2022).

"Tiap kunjungan ke bengkel para kontestan, berbagai kreasi yang mereka lakukan membuat saya yakin jika industri otomotif khususnya modifikasi memiliki prospek yang cerah di beberapa tahun ke depan. Namun, seiring percepatan tren kendaraan listrik saat ini, para pelaku industri modifikasi dan aftermarket harus mampu menjawab tantangan di masa depan," lanjut dia.

Gelaran kelima IMX 2022 menampilkan perpaduan otomotif dan lifestyle yang tidak bisa dipisahkan dari kalangan Milenial dan Gen Z. Dalam tema besar 'The Indonesian Kalcer', OLX Autos IMX 2022 akan menjangkau lebih banyak audiens dengan berbagai konten menarik sepanjang acara.

Sejumlah konten acara yang dihelat di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) pada 1-2 Oktober berlangsung pada pukul 10.00-21.00 WIB mencakup reveal mobil dan penentuan pemenang Black Stone Live Modz Challenge 2022, deretan mobil modifikasi terbaik nasional NMAA Top 50, peluncuran produk aftermarket dan lifestyle, serta belanja produk aftermarket dan lifestyle berkualitas dengan harga terbaik.

Ada juga auction berbagai produk modifikasi dari harga Rp100.000, hingga giveaway produk modifikasi untuk pengunjung hampir setiap jam, dan tentunya Supergiveaway mobil khas IMX yang tahun ini memberikan Subaru Forester AWD garapan 5 Car Enthusiasts untuk pengunjung on the spot dan Toyota Innova 2KD by Ridwan Hanif.

Keberagaman konsep 'The Indonesian Kalcer' semakin semarak dengan melibatkan para pengunjung untuk mengikuti sejumlah aktifitas dan kompetisi berhadiah seperti IMX Photo & Reels Competition, IMX Sneaker Auction, IMX Masterclass, IMX Aftermarket Auction, IMX Lifestyle Area, dan perebutan juara The Lifestyle Magnet yang akan diamplifikasi langsung oleh Hypebeast.

Pesta industri modifikasi dan aftermarket terbesar di Indonesia, OLX Autos IMX 2022 terwujud berkat kolaborasi bersama OLX Autos sebagai main sponsor, Bank Neo Commerce sebagai official banking partner, serta kehadiran dua co-sponsor Belkote Paints dan Goodfix Aurocal dan tentunya puluhan brand partner serta anggota dari NMAA Indonesia.

"Konsep OLX Autos IMX 2022 ini akan menghadirkan nuansa yang tidak pernah dilihat di event manapun sebelumnya, silahkan berkunjung dan nikmati keseruannya bersama keluarga," ujar Andre Mulyadi, IMX Project Director sekaligus Founder National Modificator & Aftermarket Association (NMAA).

"Begitu pula peran dari Agen Pemegang Merek (APM), produsen aftermarket, bengkel modifikasi, komunitas mobil, hingga masyarakat Indonesia. Tingginya antusiasme audiens menjadi parameter IMX 2022 dikemas terus penuh terobosan," tambah dia.

Untuk merasakan pengalaman berkunjung ke expo modifikasi dan lifestyle terbesar ini, para audiens OLX Autos IMX 2022 yang ingin mendapatkan harga khusus bisa membeli pre-sale ticket melalui situs www.imx.events. Pre-sale ticket ditawarkan mulai Rp75.000.

Seluruh transaksi tiket menggunakan aplikasi Bank Neo Commerce yang tersedia di Apple App Store maupun Google Play Store. Menariknya, setiap pembelian tiket pre-sale akan mendapatkan tambahan cashback sebesar Rp25.000 melalui HematPay di aplikasi Bank Neo Commerce dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Satu tiket yang dibeli sudah termasuk kesempatan mengikuti program OLX Autos IMX Giveaway & Supergiveaway On The Spot berupa Subaru Forester AWD garapan NMAA TV melalui tangan kreatif para produsen aftermarket, bengkel spesialis yang tergabung dalam National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) dan para influencer otomotif Tanah Air.

Director of Marketing OLX Autos Indonesia Sandy Maulana mengatakan, kembalinya gelaran IMX secara offline akan menjadi sebuah momentum tepat menyatukan para pelaku industri modifikasi dan aftermarket. Hal ini juga menumbuhkan dampak positif terhadap sarana berkreasi kalangan Milenial dan Gen Z di Indonesia untuk merangkul lebih banyak pelaku industri kreatif.

“Indonesia dikenal dengan semangat keberagaman dan kebersamaan. Kembalinya IMX secara offline yang sempat tertunda karena pandemi selama dua tahun ini menghadirkan kembali pengalaman menyaksikan langsung kreativitas para pelaku industri. Di sisi lain, pulihnya peran aktif para pelaku industri kreatif tentunya turut berkontribusi terhadap bangkitnya sektor perekonomian Indonesia,” kata Sandy.

OLX Autos IMX 2022 juga tidak terlepas dari kehadiran OLX Autos sebagai platform jual-beli mobil bekas (mobkas) berkualitas. Terlihat dari berbagai campaign mobil modifikasi sejak ajang pemanasan Road to OLX Autos IMX 2022 hingga acara puncak. Gagasan menggali potensi industri aftermarket dan lifestyle menjadi benang merah gelaran OLX Autos IMX 2022.

Sementara itu, VP of Marketing PT Bank Neo Commerce Tbk Maritsen Darvita mengatakan bahwa keikutsertaan Bank Neo Commerce di OLX Autos IMX 2022 adalah salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam hal ini adalah industri modifikasi aftermarket.

"Semangat kolaborasi, membawa Bank Neo Commerce (BNC) untuk terus menerus berkomitmen memberikan layanan keuangan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali berbagai lapisan komunitas, termasuk komunitas modifikator, pecinta modifikasi, generasi Milenial, dan Gen Z," ujar Maritsen.

Sebagai Official Banking Partner, BNC memberikan penawaran menarik untuk para pengunjung, terutama kalangan Milenial dan Gen Z, yakni setiap pembelanjaan kelipatan Rp200.000 dari berbagai merchant produk otomotif dan lifestyle di OLX Autos IMX 2022 akan mendapat kesempatan satu kupon 'Extra Giveaway' di booth Bank Neo Commerce. Promo ini hanya berlaku selama dua hari, tepatnya pada 1-2 Oktober 2022.