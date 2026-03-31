Menguat Tipis-tipis, Rupiah Tetap Rentan Melewati Rp17.000/US$

Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS ke posisi Rp16.755 pada penutupan hari ini, Selasa (3/2/2026).

Setelah ditutup ambruk ke level Rp17.002/dolar AS, nilai tukar (kurs) rupiah kini menguat meski tipis, hanya 14 poin. Saat pembukaan perdagangan Selasa (31/3/2026), rupiah berada di level Rp16.988 per dolar AS (US$).

Hanya saja, penguatan mata uang Garuda sebesar 0,08 persen ini, diikuti mata uang dari beberapa negara tetangga. Di mana, penguatan peso Filipina adalah yang paling tebal. Tembus 0,15 persen hingga pukul 09.15 WIB.

Disusul yuan China yang terkerek 0,11 persen, serta ringgit Malaysia terangkat 0,09 persen. Sedangkan dolar Singapura menguat 0,05 persen.

Beda nasib dengan won Korea Selatan yan justru mengalami pelemahan paling dalam di Asia, setelah anjlok 0,47 persen.

Nasib apes berikutnya adalah dolar Taiwan yang ambruk 0,19 persen, dan baht Thailand nyungsep 0,07 persen. Demikian pula yen Jepang terjerembab 0,03 persen.

Sebelum ambruk ke level psikologis Rp17.000/US$, Bank Indonesia (BI) meluncurkan jurus ampuh yang konon efektif menjaga rupiah di posisi stabil. Yakni aturan terkait pengelolaan moneter, melalui transaksi repo dalam valuta asing (valas) dengan underlying Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar.

Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA). "Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA," ujar Erwin di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia mengatakan, kehadiran instrumen ini memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas. Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," jelasnya.

Sayangnya, kebijakan tersebut bak menggarami lautan. Mata uang Garuda tetap saja ambruk, tak tertolong. Hari ini memang menguat tapi tipis-tipis. Berpotensi besar merosot lagi. Karena, 'pusat gempanya' berada di Timur Tengah (Timteng).