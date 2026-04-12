Menhan Pakistan Soroti Kekejaman Israel di Lebanon, Berharap Pendirinya Terbakar di Neraka!

Anak-anak berusaha melindungi diri dari debu dan asap yang mengepul dari reruntuhan akibat serangan udara Israel yang menargetkan kawasan Corniche al-Mazraa di ibu kota Beirut, Lebanon, pada 10 April 2026. (Foto: Anadolu Agency/Murat Şengül)

Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyoroti kekejaman Israel dalam konflik di Timur Tengah. Menurutnya, kehadiran Israel merupakan kutukan bagi umat manusia lantaran terus menyerang berbagai negara dan menyebabkan pertumpahan darah.

“Israel itu jahat dan kutukan bagi umat manusia, sementara perundingan perdamaian sedang berlangsung di Islamabad, genosida sedang dilakukan di Lebanon,” kata Khawaja dalam unggahan akun X pada Kamis (9/4/2026) dan kini telah dihapus.

Khawaja menyebut sikap Israel menyebabkan ratusan hingga ribuan nyawa tak berdosa hilang. Tak berhenti menyerang Iran, kini Israel juga memborbardir Lebanon.

Warga sipil tak berdosa dibunuh oleh Israel, pertama Gaza, kemudian Iran, sekarang Lebanon, pertumpahan darah terus berlanjut tanpa henti,” ucapnya.

Akibatnya, Khawaja pun berdoa agar para pendiri negara Israel mendapat hukuman yang setimpal. Tak tanggung-tanggung, ia juga berharap mereka masuk neraka.

“Saya berharap dan berdoa agar orang-orang yang menciptakan negara kanker ini di tanah Palestina untuk menyingkirkan orang-orang Yahudi Eropa terbakar di neraka,” tuturnya.

Sebelumnya, zionis Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di daerah Dahiyeh, sebelah selatan Beirut, Lebanon, Rabu (8/4/2026). Serangan ini dilancarkan di tengah kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dengan Iran selama dua pekan yang baru saja dimulai.

Dilansir dari Anadolu, Kamis (9/4/2026), ledakan keras terdengar dan asap mengepul dari area yang menjadi sasaran serangan Israel. Tentara Zionis Israel sebelumnya menyatakan telah menyerang lebih dari 100 lokasi dalam waktu 10 menit di Beirut, Lembah Beqaa, dan Lebanon selatan.

Serangan pada Rabu tercatat sebagai "gelombang terbesar" sejak pecahnya konflik antara Israel dan kelompok pejuang Lebanon, Hizbullah, pada 2 Maret lalu. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel sedikitnya dilaporkan 254, termasuk 92 di Beirut.

"Kami menghadapi eskalasi berbahaya yang terjadi di Lebanon, agresi Israel dengan lebih dari 100 serangan udara yang menargetkan warga sipil tak berdosa di Beirut, Dahiyeh, Bekaa, Gunung Lebanon, dan selatan," kata Menteri Kesehatan Lebanon Rakan Nassereddine kepada Al Jazeera.

Gencatan Senjata AS-Iran

Serangan-serangan militer Zionis tersebut terjadi setelah Iran dan AS, Selasa (7/4/2026), mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan guna membuka jalan bagi kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang yang dilancarkan oleh Washington dan Tel Aviv terhadap Teheran sejak akhir Februari lalu.

Konflik terbaru di Timur Tengah itu tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga berakibat pada gangguan penerbangan internasional serta memicu krisis energi global dengan pembatasan lalu lintas di Selat Hormuz, yang dikendalikan oleh Iran sebagai tindakan balasan atas serangan AS-Israel.