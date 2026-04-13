Menhan Sjafrie Dikabarkan Terbang ke Washington, Teken Perjanjian Akses Udara Militer AS di Langit RI?

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026). (Foto: Inilah.com/Harris Muda)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan mengunjungi Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (15/4/2026) untuk menandatangani perjanjian strategis dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Perjanjian tersebut terkait pengamanan akses penerbangan menyeluruh bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia, yang dinilai menjadi langkah signifikan dalam memperluas jangkauan operasional Negeri Paman Sam di kawasan Indo-Pasifik.

Mengutip The Sunday Guardian, Senin (13/4/2026), kesepakatan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada 19 Februari lalu.

Dalam laporannya, Departemen Pertahanan AS telah mengirimkan dokumen bertajuk "Mengoperasionalkan Penerbangan Lintas Wilayah AS" kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI pada 26 Februari 2026.

Adapun dokumen tersebut berisi usulan kesepahaman formal bahwa Indonesia akan mengizinkan pesawat militer AS melintasi wilayah udaranya. Izin akses ini mencakup berbagai kepentingan, termasuk operasi darurat, misi tanggap krisis, serta latihan militer yang disepakati bersama.

Sebagai informasi, posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikan wilayah udaranya krusial bagi mobilitas militer dan proyeksi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat konfirmasi dari pihak Kemhan RI maupun pemerintah lainnya.

