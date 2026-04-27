Menhub Dudy Pantau Langsung Evakuasi, Gandeng KNKT Bongkar Penyebab Tabrakan

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi turun langsung ke titik koordinat tabrakan maut antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) dini hari.

Menhub menegaskan, prioritas kementeriannya saat ini adalah percepatan evakuasi korban dan pendalaman investigasi bersama KNKT.

"Kemenhub memastikan evakuasi dilakukan secara cepat dengan tetap mengutamakan keselamatan korban terdampak," ujar Dudy di tengah suasana evakuasi yang masih berlangsung mencekam di lokasi kejadian.

Dudy menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas musibah yang merenggut nyawa ini. Ia memastikan koordinasi lintas sektoral terus diperketat guna memastikan penanganan medis dan proses sterilisasi jalur berjalan optimal.

Gandeng KNKT Selidiki Kelalaian

Selain fokus pada korban, Menhub menegaskan tidak akan membiarkan penyebab kecelakaan ini menjadi teka-teki. Pihaknya mendukung penuh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera membedah kronologi masuknya dua rangkaian kereta di jalur yang sama.

"Kemenhub mendukung langkah-langkah investigasi dari KNKT dan pihak terkait guna mendalami penyebab insiden tersebut," tegas Dudy.

Kronologi Petaka Rel Bekasi

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, insiden berdarah ini bermula saat KRL Commuter Line tujuan Cikarang sedang berhenti di peron Stasiun Bekasi Timur. Tak berselang lama, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju kencang dari arah barat masuk ke jalur 1 dan menghantam keras bagian belakang KRL.

Hingga Selasa dini hari, data sementara mencatat empat orang penumpang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Petugas gabungan masih terus melakukan pendataan akurat terkait jumlah total korban.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) sendiri telah melayangkan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat. Seluruh energi perusahaan pelat merah tersebut kini dikerahkan untuk memulihkan sarana dan memastikan seluruh hak korban tertangani dengan baik.