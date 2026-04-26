Menjaga Keberlangsungan Bisnis di 2026: Tujuh Strategi Kunci Agar Stabil dan Berkembang

Ukuran Font Kecil Besar

Pada tahun 2026, tantangan dunia usaha diproyeksikan akan semakin dinamis dan kompleks. Persaingan yang kian sengit menuntut para pelaku bisnis untuk tidak hanya mahir dalam pemasaran, tetapi juga harus disiplin dalam mengatur keuangan. Tanpa manajemen keuangan yang solid, sebuah bisnis ibarat kapal tanpa nahkoda yang siap karam diterjang gelombang pasar.

Mengendalikan keuangan bisnis bukan sekadar mencatat angka, melainkan strategi bertahan hidup. Berikut tujuh jurus ampuh yang dapat diterapkan bagi para pengusaha agar bisnis tetap sehat dan mencetak untung di tahun 2026, antara lain:

1. Dana Darurat Sebagai Jaring Pengaman

Tantangan bisa datang kapan saja, mulai dari kerusakan alat produksi hingga penurunan daya beli masyarakat. Di sinilah peran dana darurat bisnis menjadi krusial. Menyisihkan sebagian keuntungan secara rutin untuk cadangan operasional akan membuat bisnis jauh lebih tangguh saat menghadapi situasi tak terduga.

2. Tidak Mencampur Uang Pribadi dan Bisnis

Inilah salah satu hal utama yang paling sering menjadi tantangan bagi pebisnis pemula. Memisahkan rekening pribadi dan perusahaan adalah langkah fundamental yang sangat krusial untuk dilakukan. Dengan pemisahan ini, pelacakan transaksi menjadi lebih transparan, mempermudah proses audit, hingga urusan pelaporan pajak. Prinsipnya sederhana: pisahkan sejak awal agar tidak kesulitan di kemudian hari.

3. Anggaran Rinci Sebagai Peta Jalan

Menjalankan bisnis tanpa anggaran yang detail sama saja dengan berjalan dalam kegelapan. Pengusaha wajib menyusun anggaran bulanan yang memuat setiap pos pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Peta keuangan ini berfungsi sebagai alat kontrol agar pengeluaran tidak membengkak dan membantu menentukan prioritas mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda.

4. Pantau Arus Kas Harian

Arus kas (cash flow) adalah sumber keuangan bisnis. Pengusaha harus memastikan arus kas tetap teratur dengan memeriksa saldo masuk dan keluar setiap hari. Jika terjadi defisit, langkah taktis harus segera diambil—baik mengevaluasi strategi pemasaran atau memangkas biaya operasional yang tidak efektif sebelum kondisi semakin parah.

5. Disiplin Pencatatan Transaksi ‘Receh’

Jangan pernah meremehkan transaksi bernominal kecil. Setiap rupiah yang keluar dan masuk harus tercatat secara akurat. Pencatatan yang tertib akan mengungkap celah-celah kebocoran keuangan yang selama ini mungkin tidak disadari.

6. Evaluasi Rutin Biaya Operasional

Efisiensi adalah kunci mengoptimalkan keuntungan. Pelaku bisnis harus rajin melakukan evaluasi berkala terhadap biaya operasional. Negosiasi ulang dengan pemasok, mencari alternatif sewa tempat yang lebih kompetitif, hingga memangkas biaya langganan yang tidak esensial adalah langkah cerdas untuk mengamankan margin keuntungan.

7. Optimalkan Layanan Perbankan yang Menguntungkan

Strategi terakhir yang tidak kalah penting adalah jeli memanfaatkan produk perbankan yang mendukung efisiensi. Salah satu instrumen yang dapat menjadi alternatif adalah myGIRO Promo dari Bank Mayapada.

Layanan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan menawarkan berbagai keuntungan finansial. Melalui myGIRO Promo, nasabah bisa menikmati gratis biaya transaksi RTGS, SKN-BI (LLG), hingga kliring tanpa batas. Selain itu, suku bunga yang kompetitif dipastikan akan menambah efisiensi transaksi bisnis Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai solusi perbankan ini, Anda dapat menghubungi myCALL di 1500029 atau mengunjungi situs resmi Bank Mayapada.

Dengan menerapkan manajemen keuangan yang disiplin dan didukung mitra perbankan yang tepat, bisnis Anda tidak hanya akan bertahan, tetapi siap melaju kencang di tengah ketatnya persaingan tahun 2026.