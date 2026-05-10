Menjahit Serpihan Reformasi: Peta Baru Energi Indonesia 2026

Menjahit serpihan reformasi energi ibarat mengoperasi luka tanpa bius. Di satu sisi, ada tuntutan global untuk segera 'menghijau', namun di sisi lain, ada jutaan perut yang bergantung pada murahnya harga energi fosil.

Di sebuah ruang rapat yang temaram di lantai atas Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, sebuah peta digital raksasa berpendar di dinding. Titik-titik hijau, biru, dan kuning berkedip-kedip, menandakan lokasi operasional pembangkit listrik tenaga surya terapung, ladang kincir angin di pesisir Sulawesi, hingga sumur-sumur panas bumi yang baru diretas di jantung Flores.

Namun, kemegahan visual itu tak mampu menutupi sebuah grafik berwarna merah di sudut bawah layar. Angka itu terus menggelembung: beban subsidi energi yang mencekik APBN akibat gejolak liar harga minyak mentah dunia.

Selamat datang di pertengahan 2026. Setahun setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) diteken, Indonesia tak lagi sekadar bermain retorika. Jakarta kini sedang berjudi dengan waktu. Di bawah payung regulasi anyar itu, pemerintah mencoba melakukan "misi mustahil": merombak total struktur konsumsi energi nasional dari ketergantungan fosil menuju kemandirian hijau, sembari menjaga agar dapur rakyat kecil tidak berhenti mengepul.

Ini adalah upaya "menjahit serpihan"—menyambungkan komitmen lama yang tercecer dengan tuntutan global akan nol emisi karbon. Peta Baru Energi Indonesia 2026 adalah manifesto politik dan ekonomi yang akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi pemimpin hijau atau sekadar pasar bagi teknologi asing.

Pilar PP 40/2025: Antara Kedaulatan dan Tekanan Geopolitik

Revolusi ini bermula dari tekanan ganda. Di satu sisi, volatilitas geopolitik di Timur Tengah membuat harga energi fosil seliar roller coaster. Di sisi lain, modal global mulai menarik diri secara brutal dari proyek batubara. PP 40/2025 lahir sebagai "rem darurat" sekaligus "pedal gas".

Hingga Juni 2026, bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) menyentuh 22,5 persen. Sebuah lompatan signifikan dari angka 13 persen pada 2023. Namun, di balik angka mentereng ini, pemerintah harus menghadapi realitas teknis dan ekonomi yang pelik. Pilihan strategis pun diambil: hilirisasi industri sebagai jantung ketahanan energi.

Hilirisasi kini bukan lagi soal ekspor nikel mentah, melainkan memastikan smelter menyerap energi bersih. Namun, rencana pemerintah tidak lepas dari kritik pedas, terutama terkait ambisi bensin bioetanol E20 dan migrasi gas rumah tangga ke Compressed Natural Gas (CNG).

Pegawai PLN sedang melakukan inspeksi panel surya Pembangkit Listrik Tenaga Surya. (Foto: Dok. PLN)

Dilema Bioetanol: Ambisi E20 yang Terbentur Rantai Pasok

Pemerintah mendorong pencampuran 20 persen etanol ke dalam bensin (E20) untuk memangkas impor BBM. Namun, industri otomotif meminta kepastian. Ketua Harian Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Jongkie D Sugiarto mengingatkan agar produsen tidak dipaksa berjalan dalam gelap.

"Produsen otomotif harus diinfokan terlebih dahulu, dengan waktu yang cukup, untuk persiapan agar produknya dapat disesuaikan dengan BBM yang ada. Selanjutnya harus diamankan juga distribusi BBM tersebut," tegas Jongkie.

Masalahnya bukan hanya soal mesin, tapi ketersediaan bahan baku. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut ambisi E20 dalam jangka pendek adalah hal yang sulit. Ia menyoroti ketimpangan produksi etanol nasional yang saat ini baru di kisaran 6 juta liter, padahal kebutuhan E20 mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter.

"Kita itu kan harus mengejar produksi fuel grade etanol. Satu persen saja tidak ada. Mau ditanam di mana? Tumbuhan itu ada waktu tumbuh. Kita tanam hari ini belum tentu tahun 2028 langsung bisa menghasilkan etanol," kritik Fabby. Pakar strategi transisi energi ini menyarankan agar pemerintah lebih dulu fokus membangun rantai pasok domestik (domestic supply chain) yang kokoh sebelum melempar target ambisius.

Tak hanya soal pasok, risiko teknis mengintai kendaraan lama. Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Iwa Garniwa memperingatkan bahwa etanol bersifat korosif dan higroskopis. "Untuk mobil/motor tua di bawah tahun 2010, berpotensi masalah pada selang dan seal karet. Etanol melarutkan endapan di tangki dan menyumbat filter. Perlu retrofit minimal ganti selang bahan bakar ke fluoroelastomer," jelas Iwa.

Ilustrasi mengisi BBM bensin E20 di sebuah SPBU. (Foto: Pexels)

Reformasi Subsidi: Migrasi CNG yang Dianggap "Ngawur"

Pilar krusial lainnya dalam PP 40/2025 adalah efisiensi fiskal. Pemerintah berencana memigrasikan konsumsi LPG 3 kg ke CNG untuk menekan subsidi impor. Namun, Fabby Tumiwa tidak menahan diri menyebut rencana ini sebagai gagasan yang tidak tepat karena tanpa kajian teknis-ekonomis yang matang.

"Itu sebuah usulan yang ngawur. Kenapa cuma CNG yang dibahas? Karena ada solusi lain yang sebenarnya jauh lebih layak," ujar Fabby. Ia menunjuk pada risiko keselamatan dan biaya infrastruktur CNG yang mahal. "CNG itu tekanannya tinggi, maka dia harus disimpan di tabung khusus dari baja atau komposit. Tidak bisa seperti tabung LPG yang tipis dan ringan. Itu berarti berat, handling-nya sulit, dan mudah meledak."

Fabby justru mendorong optimalisasi Jaringan Gas (Jargas) eksisting atau penggunaan kompor listrik induksi dengan menaikkan daya rumah tangga miskin ke 2200 VA tanpa mencabut subsidi. "Sudah, itu solusinya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan CNG," tambahnya.

Iwa Garniwa memperkuat analisis ini dari sisi teknis perpipaan. "Jaringan pipa eksisting tidak didesain untuk CNG massal. Pipa LPG atau Jargas di rumah tangga umumnya tekanan rendah, tidak kuat untuk CNG 200 bar. Perlu overhaul pada pressure regulation system dan pipa indoor harus diganti," kata Iwa. Ia juga menekankan risiko metana yang tidak berbau, sehingga wajib ada pengawasan ketat dan pelatihan bagi pengguna.

Di sisi lain, pihak eksekutor seperti Pertamina Patra Niaga tampak masih berhati-hati. "Jawabannya masih dalam kajian semuanya. Kalau sudah ketok palu nanti kami sampaikan. Karena CNG itu treatment-nya beda dengan LPG, jadi kita masih sama-sama kaji," tutur Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun.

Ilustrasi tabung LPG dan CNG. (Foto: Inilah.com/AI)

Menuju Transisi yang Adil: Jangan Ada Rakyat yang 'Gelap'

'Grand Design' energi 2026 adalah pertaruhan antara kedaulatan dan stabilitas ekonomi. Reformasi subsidi energi memang wajib dilakukan agar APBN tidak jebol, namun transisi ini tidak boleh menciptakan ketimpangan baru.

Penghapusan subsidi barang menuju subsidi langsung berbasis NIK adalah langkah berani, namun berisiko memicu gejolak sosial jika data tidak akurat. Selain itu, nasib pekerja di sektor fosil yang mulai ditinggalkan harus menjadi perhatian utama melalui skema Just Transition.

Indonesia 2026 berada di persimpangan jalan. Menjahit serpihan reformasi berarti menyatukan keberanian politik dengan kecerdasan teknis. Seperti ditegaskan Fabby Tumiwa, pemerintah wajib mengeluarkan Techno-Economic Analysis ke publik agar setiap kebijakan memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Peta sudah dibentangkan, arah sudah ditentukan. Kini, tinggal seberapa kuat kita mengayuh pedal menuju fajar energi baru, tanpa membiarkan rakyat kecil tertinggal di kegelapan akibat kebijakan yang terburu-buru. Hanya sejarah yang akan mencatat, apakah tahun 2026 adalah titik balik kebangkitan kita, atau sekadar angan-angan hijau yang layu sebelum berkembang.