Menjajal Langsung Kenyamanan dan Keandalan All New Daihatsu Xenia

Setelah resmi meluncur 11 November lalu, Astra Daihatsu Motor (ADM) mengajak sejumlah jurnalis menjajal kenyamanan berkendara All New Daihatsu Xenia bermesin 1.3L dan 1.5L dengan varian ADS (Astra Daihatsu Styling) selama dua hari, 1-2 Desember 2021, di wilayah Jawa Tengah.

Pada hari pertama, perjalanan dimulai dari Kulon Progo, Yogyakarta menuju Jogosimo, Kebumen sebagai destinasi pertama. Selama perjalanan sejauh kurang lebih 57 kilometer yang didominasi trek lurus, membuat penumpang di dalamnya tetap nyaman.

Pasalnya, Daihatsu All New Xenia yang dijuluki ‘Mobil Sejuta Umat’ memiliki kabin dan bagasi yang luas, serta panel instrumen yang didesain untuk memberikan keleluasaan jarak pandang dalam berkendara, dan dilengkapi dengan tampilan head unit bertipe floating yang modern.

Sesampainya di Jogosimo, Daihatsu sekaligus meresmikan konservasi penyu dalam membuktikan komitmen dan tanggung jawab sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility), salah satunya adalah pilar Hijau Bersama Daihatsu yang diwujudkan melalui pelestarian lingkungan di bidang keanekaragaman hayati.

Penyu yang memiliki nama ilmiah Chelonioidea merupakan organisme perairan laut dan termasuk binatang purba yang terancam punah. Hewan berjenis reptil laut ini memiliki tujuh spesies di dunia, enam di antaranya berhabitat di Indonesia.

Secara total, Daihatsu telah mendukung tujuh lokasi konservasi penyu yang berada di Pulau Pramuka yang bertempat di Taman Nasional Kepulauan Seribu yang diresmikan pada 2013; Perancak, Bali (2013); Batu hiu, Pangandaran (2015); Pasir Jambak, Padang (2017); Pantai Binasi, Sibolga (2019); Alun utara, Bengkulu (2020); dan Jogosimo, Kebumen (2021).

Setelah meresmikan konservasi penyu di Jogosimo, Daihatsu bersama pelanggan menuju destinasi kedua untuk menikmati santap siang di Pantai Petanahan, Kebumen sambil menikmati sejuknya angin pantai selatan, yang berlokasi tak jauh dari area konservasi.

Tak lama, Daihatsu bersama jurnalis kembali melanjutkan perjalanan menuju destinasi ketiga, yaitu ke SMK Muhammadiyah Kutowinangun, yang berjarak tak lebih dari 30 kilometer untuk meresmikan fasilitas Daihatsu Skill School Center sebagai sarana pendukung aktivitas belajar-mengajar bagi para guru dan siswa di sekolah tersebut. Aktivitas peresmian ini sejalan dengan program CSR Daihatsu, yakni pilar Pintar Bersama Daihatsu.

Setelah selesai acara sebelumnya, Daihatsu bersama jurnalis kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan panjang menuju destinasi ketiga, yaitu Semarang sejauh kurang lebih berjarak 180 kilometer dari Kebumen. Selama perjalanan agak jauh tersebut dengan medan jalan aspal yang kadang lurus, dan berliku, serta naik-turun, mobil Low MPV berkapasitas 7 penumpang ini memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi halus, dan efisiensi bahan bakar lebih baik.

Tak hanya itu, dengan adanya tiga baris kursi fleksibel yang bisa disesuaikan menjadi sofa mode semakin memaksimalkan posisi istirahat penumpang ketika dalam perjalanan jauh. Dalam hal fitur keselamatan, All New Xenia juga dibekali dengan teknologi ABS (Antilock Brake System) & EBD (Electronic Brakeforce Distribution), HSA (Hill Start Assist), VSC (Vehicle Stability Control), ESS (Emergency Stop Signal), dan Dual Airbag yang membuat penggunanya semakin aman, nyaman, dan nyaman saat berkendara.

Sesampainya di Semarang, Daihatsu bersama pelanggan menikmati hidangan malam, sembari berbagi cerita selama seharian perjalanan, serta melanjutkan kembali perjalanan menuju destinasi kelima ke penginapan untuk beristirahat dan bersiap melanjutkan perjalanan pada hari berikutnya.

Pada hari kedua, rombongan Daihatsu dan pelanggan kembali melanjutkan perjalanannya menuju destinasi keenam untuk sarapan bersama di Pamularsih.

Lokasi yang tak jauh dan masih berada di area dalam kota besar, membuat fitur All New Xenia berfungsi secara maksimal, yang didukung dengan fitur Rear parking Camera & 360 degrees Around View Monitor, sehingga memudahkan visibilitas pengendara saat bermanuver mundur, serta handal dikendarai di berbagai kondisi jalan dengan ground clearance setinggi 205mm, serta radius putar sejauh 4,9 meter yang aman dan memudahkan ketika melintasi jalanan berlubang, dan melakukan manuver putar-balik kendaraan.

Pada destinasi ketujuh, yang merupakan destinasi terakhir, rombongan kembali melanjutkan perjalanannya menuju Koenokoeni Cafe Gallery, sebuah kafe dengan konsep unik bernuansa khas tempo dulu, serta pemandangan indah panorama Kota Semarang.

"Melalui kesempatan test drive ini, Daihatsu All New Xenia telah terbukti nyaman, dan memiliki performa yang andal. Daihatsu berharap, All New Xenia dapat diterima oleh para keluarga di Indonesia sesuai tagline-nya, Xenia Sahabat Keluarga, dan menjadi suksesor sebagai kendaraan Low MPV pilihan utama yang berkontribusi positif bagi pasar otomotif di Indonesia," ujar Amelia Tjandra, Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director ADM.