Menkeu Prediksi Gaji Menteri bakal Dipangkas 25 Persen, Bagaimana dengan Anggota DPR?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya jika gaji menteri harus dipangkas sebesar 25 persen. Langkah ini diprediksi sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada di bawah level 3 persen.

Meski demikian, Purbaya menyebut angka 25 persen tersebut baru sebatas prediksi pribadinya dan belum masuk dalam tahap pembicaraan resmi.

"Kayaknya 25 persen. Belum, belum (belum ada pembicaraan resmi). Saya tebak kira-kira 25 persen," ujar Purbaya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengaku tidak keberatan jika gajinya ikut dipotong demi efisiensi anggaran di tengah gejolak geopolitik global. Sambil berkelakar, ia merasa hal tersebut tidak akan mengganggu kondisi finansial pribadinya.

"Nggak apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?," kata Purbaya.

Terkait apakah kebijakan serupa akan menyasar anggota DPR RI, Purbaya mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa segala keputusan mengenai penyesuaian gaji pejabat negara berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau (potong gaji) DPR saya nggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa," tuturnya.

Purbaya mengonfirmasi bahwa wacana pemotongan gaji menteri memang sudah mulai dibahas di internal pemerintahan. Namun, hingga saat ini belum ada poin kesepakatan yang final untuk diimplementasikan.

"Ada pembicaraan seperti itu tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya," pungkasnya.