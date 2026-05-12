Menkeu Purbaya Lantik 8 Pejabat Pajak: Jangan Ada Titipan dan Transaksi!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik delapan pejabat baru pada lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). (Foto: Antara/Rizka Khaerunnisa)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjaga integritas di tengah sorotan tajam masyarakat. Hal ini ditegaskan Purbaya saat melantik delapan pejabat baru setingkat pimpinan tinggi pratama dan administrator di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dalam arahannya, Menkeu menekankan bahwa jabatan yang diemban bukanlah fasilitas untuk kepentingan pribadi, melainkan fungsi untuk melayani negara. Ia mewanti-wanti agar tidak ada praktik lancung dalam proses birokrasi di tubuh otoritas pajak tersebut.

“Saya ingatkan kembali, di sini jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas,” tegas Purbaya di hadapan para pejabat yang dilantik.

Menjaga Kepercayaan di Tengah Sorotan

Purbaya mengakui bahwa DJP merupakan institusi yang paling rentan mendapat kritik publik. Hal ini dinilai wajar mengingat kebijakan pajak bersentuhan langsung dengan isi kantong masyarakat dan napas dunia usaha.

Menurutnya, aparatur pajak saat ini berada di posisi yang tidak mudah. Kebijakan yang terlalu ketat bisa memicu resistensi dari pelaku usaha, namun kelonggaran yang berlebihan justru akan mengancam target penerimaan negara.

“Pajak harus dikelola secara kuat, bersih, dan dapat diterima oleh publik. Pegawai DJP harus fokus pada tugas utamanya, yaitu melayani, mengawasi, memeriksa, menagih, dan menjaga kepatuhan,” tambahnya.

Dampak Langsung ke Postur Fiskal

Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan bahwa kegagalan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan akan berdampak sistemik pada posisi fiskal nasional secara keseluruhan. Pasalnya, napas pembangunan NKRI sangat bergantung pada kinerja setoran pajak.

Ia menegaskan bahwa wajah negara tecermin dari cara petugas pajak melayani wajib pajak, melakukan pemeriksaan, hingga menjaga keamanan data. Purbaya meminta para pejabat tidak sibuk menjaga posisi, melainkan fokus bekerja sesuai koridor aturan.

“Pesan saya, kita tidak hanya memungut pajak, kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak,” pungkasnya.

Daftar Pejabat DJP yang Dilantik

Berikut adalah delapan nama pejabat yang resmi menempati posisi baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Selasa, 12 Mei 2026: