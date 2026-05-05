Menkeu Purbaya Lantik Dua Pejabat Baru Pengganti Bos Pajak yang Dicopot Besok

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/4/2026). (Foto: Antara/Imamatul Silfia)

Gerak cepat dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membenahi internal kementeriannya. Setelah mengambil tindakan tegas berupa pencopotan, Sang Bendahara Negara dijadwalkan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (6/5/2026).

Langkah ini diambil guna mengisi kekosongan kursi kepemimpinan setelah Purbaya mendepak dua pejabat pajak. Keduanya dicopot menyusul temuan ketidakakuratan laporan dalam proses pencairan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak sepanjang tahun 2025.

"Besok akan kita lantik langsung pejabat barunya," tegas Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sayangnya, Purbaya masih menutup rapat informasi mengenai identitas maupun posisi spesifik yang akan ditempati oleh para pejabat baru tersebut. "Nanti besok akan kita umumkan," imbuhnya singkat.

Peringatan Keras Lewat Investigasi Internal

Aksi bersih-bersih ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Purbaya telah menginstruksikan investigasi mendalam terhadap lima pejabat tinggi yang terlibat dalam urusan restitusi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dua orang diputuskan untuk diberhentikan dari jabatannya karena dianggap memberikan laporan yang menyesatkan.

Purbaya mengaku sangat geram karena merasa kecolongan terkait arus keluar dana restitusi yang dinilai tidak terkendali.

"Saya serius banget dengan restitusi itu. Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot," ujar Purbaya dengan nada tegas.

Salah Hitung Akibat Laporan Asal-asalan

Purbaya membeberkan kronologi di balik kemarahannya. Ia merasa staf di bawahnya tidak memberikan informasi yang akurat saat rapat evaluasi tahun lalu. Ketidakjujuran staf dalam memetakan potensi pengembalian pajak membuat estimasi pemerintah meleset jauh di akhir tahun.

"Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat dari yang mereka sebutkan. Itu yang akan kita perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi kepada pimpinan," tuturnya menceritakan pengalamannya tahun lalu.

Pencopotan dan pelantikan kilat ini dikirimkan Purbaya sebagai pesan peringatan keras (shock therapy) bagi seluruh pegawai pajak. Ia menuntut loyalitas pada instruksi pimpinan serta akurasi data dalam setiap laporan. Menurutnya, kedaulatan data sangat krusial agar keputusan kebijakan tidak berujung pada kerugian negara atau salah sasaran.