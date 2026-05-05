Menkeu Purbaya Sebut Para Peramal Resesi Indonesia Telah Kecele

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/4/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan menohok menanggapi ramalan miring sejumlah pihak mengenai kondisi ekonomi nasional. Dengan nada percaya diri, Purbaya menyebut para pengamat maupun netizen yang memprediksi Indonesia bakal terperosok ke jurang resesi telah 'kecele'.

Keyakinan sang bendahara negara ini bukan tanpa dasar. Merujuk pada data terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sukses melesat di angka 5,61 persen. Capaian ini dianggap sebagai bukti sahih bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh meski dihantam gejolak geopolitik global.

"Jadi jangan takut. Dengan pertumbuhan 5,61 persen tadi, banyak ekonom yang bilang kita mau rusak itu pasti kecele. Coba nanti Anda tulis, mereka kecele. Salah prediksi. Boro-boro resesi, malah naik. Apalagi krisis," ujar Purbaya dengan gaya bicaranya yang lugas dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sentil Narasi Resesi di Media Sosial

Purbaya secara khusus menyoroti maraknya narasi di media sosial, terutama TikTok, yang mencoba membandingkan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis moneter hebat pada tahun 1997-1998 silam. Menurutnya, klaim tersebut sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta lapangan.

Ia menilai pihak-pihak yang melempar isu tersebut tidak memahami data sejarah ekonomi secara mendalam. "Sebagian besar saya lihat di TikTok sudah bilang katanya kita menuju 1997-1998. Padahal mereka tidak pernah lihat data ekonomi dari tahun tersebut," sindirnya.

Pemerintah Pantau Ekonomi Tiap Hari

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa realisasi pertumbuhan di awal tahun 2026 ini merupakan buah dari reformasi kebijakan yang dijalankan pemerintah. Ia memastikan bahwa mesin ekonomi nasional kini bergerak lebih cepat dan berada di jalur yang tepat.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak termakan kekhawatiran yang tidak perlu. Purbaya menjamin pihaknya terus memantau pergerakan data ekonomi setiap hari untuk mengantisipasi setiap potensi pelemahan.

"Teman-teman tidak usah khawatir. Saya monitor terus data ekonomi dari hari ke hari. Setiap kelemahan kita diskusikan dan cari pemecahan terbaiknya. Pemerintah tidak takut atau ragu untuk berinvestasi demi menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita," ucap Purbaya.

Melalui rapor biru di kuartal pertama ini, pemerintah optimis Indonesia telah memiliki tameng yang cukup kuat untuk menghalau badai ketidakpastian ekonomi dunia ke depan.