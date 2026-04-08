Menkeu Purbaya soal Pengadaan Motor Listrik BGN: Ini Gosip Ya? Saya Cek Lagi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi video viral mengenai pengadaan ribuan motor listrik dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya mengaku belum menerima informasi terbaru mengenai pembelian kendaraan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun lalu pernah ada pengajuan untuk pengadaan motor dan komputer guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun saat itu ia tolak.

"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Purbaya menilai anggaran untuk program MBG idealnya diprioritaskan pada pengadaan bahan pangan.

"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," jelas dia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pengadaan motor itu merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025. Kendaraan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Namun, Dadan memastikan motor tersebut belum didistribusikan ke lapangan. Saat ini, seluruh unit masih dalam proses administrasi untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Dadan juga mengklarifikasi isu mengenai jumlah pengadaan yang disebut-sebut mencapai 70.000 unit.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," tuturnya.