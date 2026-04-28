Menko AHY Harap Seluruh Korban Selamat Kecelakaan KRL di Bekasi Segera Pulih

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Ukuran Font Kecil Besar

Usai menjenguk para korban kecelakaan kereta api (KA) yang berada di RSUD Kota Bekasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sempat berdialog dengan para pasien.

"Tadi saya sempat melihat beberapa yang masih berada di ruangan-ruangan menunggu operasi dan lain sebagainya. Tadi saya juga sempat berdialog dengan pasien, beragam, ada yang mengalami patah atau dislokasi di pundaknya, di kakinya, di tangannya. Tapi semua tadi bisa berkomunikasi, ditunggui oleh keluarganya," ujar AHY di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Atas peristiwa ini, ia turut mengucapkan terima kasih atas kecepatan penanganan dari berbagai pihak, baik Wali Kota Bekasi, termasuk RSUD dan PT KAI yang bekerja sama dengan Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan, yang menurutnya telah mengupayakan hal terbaik.

"Tadi malam ratusan ambulans dikerahkan, ada 163 ambulans dikerahkan secara serentak, untuk membawa korban yang berhasil dievakuasi menuju ke berbagai rumah sakit tadi, termasuk RSUD ini agar bisa ditangani secara cepat," tuturnya.

AHY menyebut dalam situasi kritis, memang kecepatan penanganan evakuasi yang akan menentukan dan menyelamatkan manusia.

"Intinya kita saat ini ingin memastikan bahwa semua korban tentunya bisa menjalani perawatan medis yang baik, dan bisa segera pulih setelah ditangani serta bisa beraktivitas seperti sedia kala," kata dia.

Berdasarkan pembaruan data hingga pukul 13.26 WIB, tercatat 15 orang meninggal dan 88 orang mengalami luka-luka.

Seluruh korban meninggal telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, sedangkan korban luka mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan dalam situasi ini," kata Anne.

Di tengah kondisi yang tidak mudah, KAI berupaya memastikan setiap korban tertangani dengan baik, keluarga tetap mendapatkan informasi yang jelas, dan pelanggan memperoleh haknya melalui proses pengembalian tiket secara penuh.

KAI akan terus menyampaikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lapangan.