Menko Airlangga Apresiasi Penggunaan Produk Lokal PLN Bisa Lampaui Target

Menko Perekonomian Airlangga duduk di motor listrik dalam pembukaan PLN Locomotion 2022 bertema “Building Synergy of Local Content for Indonesia Future Energy” yang diselenggarakan PT PLN di JCC, Jakarta, Rabu (23/11/2022). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

Pemerintah mengapresiasi PT PLN (Persero) dalam menyerap produk lokal. Tercermin dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya yang mampu melampaui target.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan apresiasi sekaligus meminta PLN untuk merus meningkatkan level TKDN-nya. "Jika konsisten separuhnya adalah komponen dalam negeri, maka transisi energi yang dilaksanakan PLN ke depan bisa jadi dorongan kemunculan industri dan ekonomi baru nasional," papar Menko Airlangga dalam pembukaan PLN Locomotion 2022 bertema “Building Synergy of Local Content for Indonesia Future Energy” yang diselenggarakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (23/11/2022)..

Saat ini, capaian TKDN dari PLN sudah di atas target 2022. Tepatnya berada di level 49 persen, atau 7 persen lebih tinggi ketimbang target. Peningkatan produk dalam negeri di sektor ketenagalistrikan, merupakan tantangan bersama. Tingkat komponen dalam negeri terus diupayakan untuk mencapai target, menuju 2024 diharapkan TKDN-nya mencapai minimal 50%.

Tentunya ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa TKDN ini jangan sampai hanya menjadi jargon. Ini adalah gerakan nasional, gerakan gotong royong.

Dengan TKDN ini, kata Ketum Partai Golkar ini, pemerintah mendorong komponen-komponen produk untuk bisa dikerjakan SDM dalam negeri. Bahan-bahan dan penggunaan peralatannya juga harus dari dalam negeri. "Sehingga inilah yang disebut TKDN, bukan hanya mereknya, tetapi kandungannya adalah yang bisa menggerakan roda perekonomian nasional," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga juga memimpin prosesi pembukaan PLN Locomotion 2022. Kemudian, didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Menko Airlangga juga menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Strategis dalam Rantai Pasok Komponen Ketenagalistrikan dan Rencana Pengembangan Ketenagalistrikan, juga NotaKesepahaman Pengembangan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Sektor Ketenagalistrikan.

“Semoga acara ini bisa menjadi dorongan, pemicu, dan penyemangat, bahwa Indonesia bisa menjadi mandiri dan Indonesia akan menjadi the green energy of the world. At least, di level ASEAN saya yakin kita akan menjadi juaranya. Dan tentu kita menjadi juara dengan lokal konten ataupun subtitusi impor yang kuat,” pungkas Menko Airlangga.