Menko Airlangga Merespons Santai Proyeksi Bank Dunia: Masih di Atas Pertumbuhan Global

Terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diturunkan oleh Bank Dunia (World Bank), dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen, mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di atas rata-rata perekonomian global.

“Ya kan berbagai hal, kaitannya dengan situasi perang kan, ya. Mereka menurunkan (proyeksi ekonomi) di berbagai wilayah (negara). Tapi kalau kita lihat angka itu, masih di atas pertumbuhan rata-rata global. Pertumbuhan global rata-rata kan 3,4 persen,” ujar Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu, mengatakan, proyeksi Bank Dunia merupakan cerminan dari gejolak geopolitik global. Namun, ia optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2026 menjadi indikator awal bagi menguatnya arah perekonomian nasional.

“Tapi kalau Indonesia sendiri, sangat optimistis. Karena di kuartal satu, lihat saja hasilnya seperti apa,” ucapnya.

Ia menekankan, Bank Dunia memiliki metodologi tersendiri dalam menyusun laporan proyeksi ekonomi. Namun, bukan berarti pergerakan ekonomi Indonesia akan sama persis dengan proyeksi tersebut.

"Masalah proyeksi kan mereka punya perkiraan sendiri. Tapi dalam berbagai hal, kita sering, hasilnya jauh lebih baik daripada prediksi mereka. Jadi enggak apa-apa," papar Menko Airlangga dengan nada santai.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa justru memberikan respons lebih keras terkait penurunan proyeksi ekonomi Indonesia dari Bank Dunia. Ia meyakini ada yang keliru dari proyeksi tersebut.

Bendahara negara itu pun meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 bakal mencapai 5,5 persen hingga 5,6 persen, bahkan bisa lebih tinggi.

"Berarti World Bank menghitung kita mau resesi. Turun sekali setelah itu kalau rata-ratanya 4,6 (persen). Saya pikir, World Bank salah hitung," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan program-program ekonomi berjalan optimal, sistem keuangan tetap kuat, serta iklim investasi terus membaik, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat menguat.

"Yang penting bagi kita adalah memastikan program-program berjalan dengan baik, sistem keuangan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan iklim investasi membaik. Saya pikir dengan usaha seperti itu, pertumbuhan ekonomi kita akan berbalik," kata dia.

Purbaya menduga proyeksi Bank Dunia sangat dipengaruhi oleh asumsi tingginya harga minyak global. Namun, ia optimistis harga minyak akan kembali normal dalam waktu dekat.

"Saya yakin World Bank menghitung itu karena dampak harga minyak dunia yang tinggi. Kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan mengubah lagi prediksinya," pungkasnya.